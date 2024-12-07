07 декабря 2024, 20:44

Борьбу с незаконными рекламными конструкциями усилили в Домодедове

Телеканал «360»
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В городском округе Домодедово продолжается активная борьба с незаконно размещенными рекламными конструкциями. Каждую неделю специалисты выезжают в населенные пункты округа для демонтажа таких щитов, особенно в полях и вдоль трасс, реагируя на заявки местных жителей.

Главный инспектор отдела потребительского рынка и рекламы администрации Домодедова Мария Шапошник отметила, что жалобы жителей поступают на портал «Добродел». Также при выездах мобильной группы специалисты визуально проверяют территорию и фиксируют места с незаконными конструкциями.

В среднем, за месяц удается демонтировать до 30 подобных щитов. Чтобы избежать демонтажа, рекламные объявления должны соответствовать определенным требованиям: иметь привлекательный внешний вид, хорошее техническое состояние и необходимые разрешения. В противном случае конструкции подлежат сносу, который занимает всего несколько минут.

Мария Шапошник также добавила, что жители могут обращаться в отдел по вопросам размещения и установки рекламных щитов. Ненадлежащие конструкции портят внешний вид округа, поэтому приоритет отдается высокотехнологичным рекламным решениям, таким как светодиодные экраны.

Важно отметить, что за незаконное размещение рекламных конструкций предусмотрены штрафы: гражданам грозит взыскание до 2,5 тысячи рублей, должностным лицам - до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам - до полумиллиона рублей.

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Законы Реклама Город Домодедово
07 декабря 2024, 19:32
Готовность школы в микрорайоне Барыбино в Домодедове превысила 60%
Телеканал «360»
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В микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово продолжается строительство новой школы на 550 учеников, которая готова более чем на половину. На объекте ежедневно трудится свыше ста рабочих, и все усилия направлены на то, чтобы сдать школу в эксплуатацию осенью 2025 года.

Директор компании-подрядчика Алексей Викторов отметил, что уже завершены все строительно-монтажные работы несущих конструкций. Сейчас ведутся работы по инженерным системам. Благоустройство завершили в черновом варианте, и площадки готовы с твердым покрытием.

Ход работ проверила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, которая ознакомилась с текущими задачами подрядчика. Алексей Викторов рассказал, что основная задача - это ливневая канализация, которую необходимо вывести и соединить. Также важна работа с канализационными насосными станциями, чтобы закрыть покрытие к весенне-зимнему сезону.

Внутри здания рабочие грунтуют стены, укладывают плитку в туалетах и технических помещениях, устанавливают радиаторы отопления и металлические двери. Одновременно благоустраивается просторный спортивный зал, который будет оснащен баскетбольными кольцами.

Особое внимание уделяется доступности школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Открытие нового образовательного учреждения запланировано на 2025 год, что создаст дополнительные возможности для обучения и развития детей в округе.

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Школы Строительство Город Домодедово
07 декабря 2024, 16:55
Школу в микрорайоне Красная Горка в Подольске построят в 2026 году
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В Подольске, на Садовой улице в микрорайоне Красная Горка, планируется строительство новой школы, рассчитанной на 1100 учеников. Работы начнутся весной 2025 года и должны быть завершены в 2026 году.

Здание будет современным, многоэтажным и займет площадь почти 14 тысяч квадратных метров. В школе будут созданы учебные кабинеты, мастерские, библиотечно-информационный центр с читальным залом, а также IT-пространство. Для проведения мероприятий предусмотрен актовый зал на 350 мест и столовая на 550 мест.

Спортивные активности можно будет осуществлять в двух спортивных залах, на футбольном поле и универсальной площадке для волейбола и баскетбола, а также на беговой дорожке и площадке для прыжков в длину. Кроме того, территория будет благоустроена и озеленена, с предусмотренным местом для посадки и высадки учеников из автобуса.

В школе будет организовано 44 класса, с отдельными входами для младших и старших школьников. Входные группы оснастят панорамным остеклением, а также обеспечат доступность для людей с ограниченными возможностями - будут предусмотрены безбарьерные входы без ступеней и пандусов.

Открытие нового учебного заведения создаст около 100 рабочих мест.

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Подольск Школы Строительство
07 декабря 2024, 14:13
Коллектив «Мособллеса» в Дмитровском округе наградили грамотой Мособлдумы
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Директор Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» Андрей Купцов получил почетную грамоту Московской областной думы. Награду вручили за активное участие в реализации экологических инициатив и высокий профессионализм.

В июне этого года сотрудники лесничества провели экологическую акцию «Чистый лес» на территории Хлебниковского участкового лесничества. В мероприятии, собравшем около 50 участников, включая сотрудников Дмитровского филиала, представителей Московской областной думы, администрации городского округа Мытищи, волонтеров и местных жителей, было собрано около восьми кубометров бытового мусора и складировано 20 кубометров валежной древесины на площади пять гектаров.

«Эта почетная грамота - признание наших усилий по сохранению лесных ресурсов региона. Акция „Чистый лес“, проводимая в Подмосковье второй год подряд, помогает привлечь внимание к важности соблюдения санитарных и пожарных норм в лесах. Не забывайте, отдыхая на природе, оставлять за собой порядок!» - подчеркнул Андрей Купцов.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Алексей Ионов также отметил значимость работы специалистов лесной отрасли и участковых лесничеств в обеспечении безопасности и экологической сохранности лесов Подмосковья.

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Награды Дмитров
07 декабря 2024, 14:05
Лучших волонтеров наградили в Международный день добровольца в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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В филиале центрального дворца культуры «Созвездие» в Дмитрове прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню добровольца. На нем чествовали волонтеров, чья активная работа и добрые дела заслужили особого признания.

На событии собрались около 100 участников, включая студентов Дмитровского техникума, Дмитровского института непрерывного образования, Дмитровского рыбохозяйственного технологического института, представителей общественных организаций, депутатов и жителей округа. Все они внесли значительный вклад в развитие волонтерского движения.

Особую награду получили депутат Дмитровского округа Александра Нечай и руководитель компании «ТЭК-эксперт» Сергей Зерщиков. Им были вручены медали «За участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины» и благодарственные письма от воинской части 53015 Южного военного округа за помощь фронту и поддержку семей участников СВО.

Награждение провел Виктор Михайлов, начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации округа. Он отметил значимость добровольческой деятельности для общества и поблагодарил всех участников за их труд.

На мероприятии также отметили волонтеров, которые участвовали в различных инициативах: сборе гуманитарной помощи, организации доставки продуктов для пенсионеров, помощи семьям участников СВО, а также в проектах по благоустройству городской среды и обеспечению безопасности на дорогах.

Завершилось событие праздничным концертом, который подарил всем присутствующим хорошее настроение и заряд вдохновения.

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Волонтеры Дмитров

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