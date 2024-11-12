Борьбу с незаконными граффити усилили в Чехове

Артем Попов отметил, что уже проинформировал ответственные службы о выявленном нарушении и ожидается его устранение. Заместитель главы подчеркнул важность уважительного отношения к окружающей среде, отметив, что рисование на стенах без разрешения не только портит вид общественных пространств, но и нарушает закон.

«Мы призываем всех, особенно молодежь, находить более подходящие способы для самовыражения и творчества, чтобы сделать наш город красивее и уютнее», - добавил он.

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