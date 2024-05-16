Борьбу с незаконной торговлей усилят в Мытищах
В городском округе Мытищи прошло совещание, в котором приняли участие заместители главы городского округа Павел Нуштаев и Геннадий Федичев, а также руководители отделов полиции «МВД „Мытищинское“. Главной темой стало пресечение незаконной торговли.
Начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова подчеркнула, что Мытищи занимают лидирующие позиции в регионе по борьбе с незаконной торговлей благодаря постоянному вниманию к этому вопросу и круглосуточному доступу к камерам «Безопасный регион».
Так, совместными усилиями сотрудников управления и правоохранительных органов незаконная торговля на станционной площади практически исчезла.
На совещании также обсудили возможность проведения совместных рейдов с полицией для пресечения незаконной торговли и включения адресов, где такие случаи могут встречаться, в ежедневные рейды сотрудников полиции.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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