Борьбу с нарушениями правил парковки усилили в Ленинском округе
В Ленинском округе продолжается активная работа по устранению нарушений правил парковки. За прошедшую неделю из жилых районов округа было эвакуировано 422 автомобиля, что позволило муниципалитету занять первое место в Подмосковье по этому показателю.
Глава округа Станислав Каторов отметил, что на минувшей неделе сотрудники Госавтоинспекции совместно с управлением регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области провели рейды в жилых комплексах «Южная Битца», «Восточное Бутово» и «Пригород Лесное». Автомобили, припаркованные с нарушением правил - в зонах действия запрещающих знаков, - были эвакуированы.
Как уточнили в пресс-службе, около 40 эвакуированных автомобилей составили грузовые машины, а примерно 90% всех транспортных средств, отправленных на спецстоянку за неделю, были легковыми. Особое внимание уделяется машинам, которые препятствуют движению общественного транспорта и коммунальной техники.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».