Больших веретенников окольцевали в Московской области

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Министр экологии и природопользования Московской области, Тихон Фирсов, сообщил, что за год было отловлено и окольцовано шесть птиц в городском округе Талдомский.

«Все отловленные большие веретенники были измерены, окольцованы металлическими номерными кольцами», - сообщил Тихон Фирсов.

Одна из птиц была оборудована GPS/GSM логгером. Все птицы успешно перенесли отлов и были освобождены в течение 30 минут после проведения всех необходимых операций.

Большой веретенник - это гнездящийся вид, находящийся под угрозой исчезновения и занесенный в Красную Книгу Подмосковья. Региональные специалисты оценивают численность вида в 90–120 пар.

Во время гнездования птиц этого вида можно встретить в таких городских округах как Волоколамский, Воскресенский, Лотошино, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Талдомский, Клин, Орехово-Зуево, Луховицы, Павловский Посад, Шатура и Богородский.

Тихон Фирсов отметил, что ученые уже получили важные данные о миграционных маршрутах больших веретенников с помощью установленных GPS/GSM логгеров.

«Стало известно, что меченная птица совершила остановку в Румынии», - подчеркнул Тихон Фирсов.

Он добавил, что информацию об этом представили на конференции международной группы по изучению куликов в Германии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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