«Больше ярких побед!» Победители «Лыжни России» в Химках получили награды

Также в рамках мероприятия прошел костюмированный забег. Победителем в спецноминации «Лучший костюм» был признан участник, представлявший Красную шапочку, а приз в категории «Самая спортивная и креативная семья» достался семье в костюмах индейцев.

В группе участников с 2006 по 2011 годы рождения среди девушек чемпионкой стала Арина Логинова. Второе место заняла Анастасия Ермохина, а третье досталось Ярославе Кабановой. Среди юношей в этой же категории победу одержал Леонид Юдичев, серебро ушло к Алексею Алексееву, а бронза досталась Ивану Ефанову.

В номинации «За волю к победе» награду получил участник, выступавший в костюме лягушки.

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«Уверен, каждый участник выложился сегодня на все 100%. Спасибо Министерству спорта РФ и региональному министерству физической культуры и спорта за поддержку и помощь в организации соревнования. Еще раз поздравляю чемпионов с отличными результатами. Желаю больше ярких побед! До встречи в следующем году», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В возрастной группе женщин с 2005 года рождения и старше Мария Сидорова заняла первое место, Дарья Бобкова стала серебряным призером, а бронзовую медаль завоевала Виктория Лукашова. Среди мужчин этой же возрастной категории Николай Морилов финишировал первым, за ним последовал Серафим Новиков, а третье место занял Андрей Бабичев.