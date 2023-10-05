Больше тысячи человек воспользовались льготами при подключении газа в Подмосковье с начала года
К централизованному газоснабжению подключили свыше 30 тысяч домовладений в Московской области с января. При этом 1,1 тысячи жителей воспользовались льготами и смогли бесплатно обеспечить топливом свое жилище.
В президентский проект «Социальная газификация» вошли 3105 сел и деревень Московской области. Все они обозначены на интерактивной карте.
По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, на территории региона газ до границ участков жителей подводится бесплатно. Те, у кого есть льготы, могут так же рассчитывать на бесплатные работы по подведению газа до котла или плиты в доме, а также на возмещение стоимости оборудования до 80 тысяч рублей.
Подмосковье - первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию.
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