Больше 3 тысяч неправильно припаркованных машин переместили на штрафстоянки в Подмосковье за неделю

Читайте нас в:

Узнать местонахождение эвакуированной машины можно по телефону единой справочной службы 8-800-444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья. На штрафстоянке авто может оказаться, если хозяин нарушил правила парковки. Например, оставил транспортное средство в зоне знаков «Остановка запрещена» или «Стоянка для инвалидов», а также на пешеходном переходе или ближе пяти метров перед ним. Нельзя бросать машину на остановке общественного транспорта, трамвайных путях, в тоннеле, во втором ряду, а также там, где стоянка запрещена разметкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».