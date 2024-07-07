Больше 10 нелегальных точек торговли закрыли в Балашихе

На площади около пяти тысяч квадратных метров в парке "Заречная" оборудуют скейт-парк. Экстремальный комплекс будет включать в себя несколько площадок разной сложности, как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

На площади около пяти тысяч квадратных метров в парке \"Заречная\" оборудуют скейт-парк. Экстремальный комплекс будет включать в себя несколько площадок разной сложности, как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

Трассы спортивной площадки будут состоять из волнообразных кочек, виражей и трамплинов. Также здесь появится амфитеатром, теннисные столы, скамейки, урны и камеры видеонаблюдения «Безопасный регион».

«В парке на Заречной улице в предыдущие годы проведено благоустройство. Жители, особенно молодёжь, попросили обустроить в этом месте скейт-парк - подобные площадки уже есть в парках «Пехорка» и Пестовский. Разработанный проект включили в региональную программу и приступили к воплощению идеи в жизнь», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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