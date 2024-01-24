24 января 2024, 21:02

Большая работа. Воробьев обсудил с «Газпромом» повышение надежности энергоснабжения

Пресс-служба губернатора Московской области
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Глава Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения. Во встрече поучаствовал заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Программа «Газпрома» и правительства Подмосковья на 2021–2025 годы предполагает газификацию населенных пунктов, где еще нет голубого топлива. В рамках соцгазификации создали условия для подключения около 107 тысяч домовладений. Трубы прокладывают во всех населенных пунктах, где есть газ - для жителей эта услуга бесплатная.

Заявку на проведение газа можно подать в МФЦ, на сайте Мособлгаза, а также на сайте госуслуг. Темпы реализации программы соцгазификации представлены на интерактивной карте.

Запланирована большая работа «По темпам реализации президентской программы социальной газификации наш регион - в лидерах. У нас 122,7 тысячи принятых заявок, почти 118 тысяч заключенных договоров и 107 тысяч исполненных», - рассказал Воробьев.

Он добавил, что программа очень востребована в том числе среди жителей, которым особенно нужна поддержка. Для них предусмотрели льготные условия подключения.

Модернизация ЖКХ Также на встрече обсудили модернизацию системы ЖКХ Подмосковья. Четыре блочно-модульные котельные помогли улучшить теплоснабжение во время аварии на ГЭМЗ в Солнечногорске. Их установили сотрудники «Газпром теплоэнерго Московской области».

Воробьев рассказал, что на федеральном уровне готовят программу полноценной модернизации ЖКХ до 2030 года. Также Подмосковье сотрудничает с «Газпромом» в сфере теплоэнергетики в рамках девяти крупных соглашений.

Уже в 2024 году в селе Невское построят котельную, еще два таких объекта реконструируют в Воскресенске. Гендиректор «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров заявил, что в течение месяца специалисты отработают вопрос увеличения надежности теплоснабжения потребителей с учетом выявленных проблем.

Модернизация системы теплоснабжения в Химках Отдельно Воробьев и представители «Газпрома» обсудили вопрос модернизации системы теплоснабжения в Химках, где компания стала владельцем теплосетей.

«По Химкам нам предстоит провести большую работу. Есть различные технические мероприятия, которые мы обсудим с коллегами, чтобы подготовить и упростить пуск тепла в период 2024–2025 годов», - заявил Федоров.

Ранее Воробьев рассказал о восстановлении работы котельной ГЭМЗ в Солнечногорске. На ней во время новогодних праздников произошла коммунальная авария, из-за которой многие жители остались без тепла.

ЖКХ Химки Солнечногорск Газ Андрей Воробьев Газпром Воскресенск
24 января 2024, 21:29
Водоснабжение восстановили в поселке Трехмарьино под Волоколамском
Unsplash
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Специалисты установили новый глубинный насос, обратный клапан и задвижку. Старое оборудование выработало свой ресурс.

Подготовительные работы велись нескольких дней. Произведен ремонт электрической части шкафа управления на водозаборном узле, отогрев и замена трубопровода холодного водоснабжения.

Рабочие с помощью крана извлекли девять 10-метровых водоподъемных колонн, затем заменили старый насос на современный, отвечающий всем характеристикам, и снова установили колонны.

По мере наполнения водонапорной башни вода поступила в дома жителей. В ближайшее время ее напор увеличится.

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ЖКХ Волоколамск
24 января 2024, 19:02
Администрация в Одинцове взяла на контроль вопросы отопления в квартирах и уборки дорог от снега
Unsplash
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Еженедельное совещание с представителями профильных служб прошло в Одинцове. Главными темами обсуждения стали: транспортная доступность, уборка дорог от снега, качественное отопление и энергоснабжение в квартирах, а также своевременный вывоз мусора со дворов.

С 1 по 17 января МЦУР зарегистрировал 581 обращение по работе общественного транспорта. На маршрутах № 10, 11 и 13 в Звенигороде - большие интервалы движения. В Одинцове самые проблемные маршруты - № 477, 139, 2. Например, маршрут № 477 отменили и жители микрорайона Новая Трехгорка стали пользоваться маршрутом № 139. Из-за возросшего потока пассажиров маршрут № 139 в часы пик переполнен.

Для исправления ситуации в округе на проблемные маршруты дополнительно выделили 15 машин среднего класса.

Вопросы отопления и энергоснабжения также актуальны в округе. В некоторых населенных пунктах наблюдались перебои с электроэнергией. Все аварии оперативно устранили и теперь проводят мероприятия по модернизации электросетей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово
24 января 2024, 18:40
Компания из Китая запустила производство насосов в Подмосковье
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Компания «СиЭнПи Рус» запустила производство насосных станций на территории индустриального парка «Есипово». Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысил 100 миллионов рублей.

На новом предприятии в Солнечногорске запустили сборку насосных станций и производство некоторых компонентов для этих установок. Ежегодный объем выпуска составит около тысячи станций. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, в дальнейшем эти показатели могут увеличиться.

Основное производство компании находится в Китае. Насосные установки компании используют для повышения давления водопровода в многоквартирных зданиях и бизнес-центрах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Заводы
24 января 2024, 18:36
Юный житель Лобни стал призером интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Ученик лобненской школы № 9 Артем Юдин принял участие в открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие». Он прошел на региональный этап конкурса, став победителем третьей степени.

Такой высокий результат позволил юному лобненцу пройти в финал олимпиады, который состоится в Волгограде.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию сферы дополнительного образования. Здесь работают бесплатные секции и кружки разнообразной направленности. Они организованы как на базе общеобразовательных школ, так и в других бюджетных организациях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня конкурсы

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