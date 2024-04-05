Больницы в Чехове и Химках получили новые аппараты для рентгенов

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в больнице Чехова заменили три аппарата, все они находятся в стационарах. На них будут ежедневно проводить до 40 исследований.

«Масштабная программа замены тяжёлого оборудования призвана избавить наши учреждения здравоохранения от аналоговых рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов. Преимущество цифровой техники очевидно: более высокое качество изображения, низкая лучевая нагрузка. На установку четырех новых рентген-аппаратов в Чехове и Химках было направлено около 80 миллионов рублей», - рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

Изображение с аппаратов можно передавать дистанционно для телемедицинских консультаций в другие медучреждения. Это позволит сделать диагностику более качественной и доступной для жителей.

«Замена аналоговых рентген-аппаратов на цифровые позволит врачам получать качественные медицинские изображения в короткие сроки. Кроме того, хранение снимков организовано в цифровом формате, а их просмотр доступен сразу после исследования для всех специалистов», - рассказал главврач Чеховской больницы Андрей Попов.

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