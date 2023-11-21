21 ноября 2023, 16:21

Больницы Подмосковья получили свыше 60 новых аппаратов для лечения и диагностики с начала года

Пресс-служба Минздрава МО
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Подмосковные больницы получили 64 новых аппарата для лечения и диагностики с начала года. на эти цели направили свыше 1,8 миллиарда рублей.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в больницы поставили новые аппараты для рентгена, маммографы, флюорографы, ангиографы, а также КТ и МРТ.

«Оснащение учреждений здравоохранения современной медтехникой - одна из наших приоритетных задач. Мы заменяем устаревшее оборудование на цифровое, а также открываем новые точки. Всего с начала года в Подмосковье ввели в работу 64 единицы тяжелого оборудования на сумму свыше 1,8 миллиарда рублей», - сказала она.

Так, новый рентген-аппарат и маммограф заработали в больницах в Раменском и Клину.

«Новый аппарат позволит увеличить количество проводимых рентген-исследований, а следовательно повысить доступность данного вида диагностики для наших пациентов. Новый рентген-кабинет работает в две смены и используется для проведения исследований и взрослым, и детям», - сказал заведующий Раменским филиалом МОКПТД Александр Жердев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Больницы
21 ноября 2023, 16:27
Спортсменам подмосковного клуба «Самбо 21 век» вручили награды по случаю профессионального праздника
Телеканал «360»
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Клуб «Самбо 21 век» в Щелкове отметил День самбо. Он работает больше 10 лет и за это время подготовил трех кандидатов в мастера спорта и множество разрядников.

Самбо - сокращение от самозащиты без оружия. Развиваясь, боевая дисциплина впитывала все лучшее, что подарили миру единоборства. Так, основные принципы самбо включают элементы 14 стилей и видов борьбы - от кулачного боя до дзюдо.

Глеб Шатовкин этим видом спорта занимается уже более 10 лет в клубе «Самбо 21 Век». Имеет много достижений и наград. Юноша считает, что это не просто боевое искусство, а система воспитания. Философия самбо делает акцент на защите, а не на нападении, поощряет поиск новых техник и приемов для достижения результата.

«Это конечно сила, выносливость. Это куча навыков. Это умение постоять за себя, уверенность. Конечно же вокруг меня люди, коллективы, с которыми я общаюсь, новые знакомства. И вообще круто», - поделился Глеб Шатовкин.

Отметим, что среди воспитанников клуба - призеры и победители первенств России, ЦФО и Московской области. В День самбо в Щелкове прошла открытая тренировка и показательные выступления спортсменов этого вида спорта.

«Это больше, чем спорт на самом деле. Это образ жизни при правильном его преподнесении. Потому что это один из лучших видов активности, которые развивают все физические качества абсолютно. Здесь необходим интеллект», - подчеркнул старший тренер спортивного клуба «Самбо 21 Век» Андрей Буланцев.

Советник главы городского округа Щелково по вопросам физической культуры, спорта и молодежи Николай Павлов также поздравил коллектив клуба и вручил грамоты лучшим спортсменам и тренерам.

Напомним, развитию массового спорта в Подмосковье уделяется большое внимание. Как подчеркивал губернатор Московской области Андрей Воробьев , основная задача - сделать спорт доступным и привлекательным для всех желающих.

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Спортсмены Щелково
21 ноября 2023, 15:28
Ракетостроительному предприятию «Факел» в Химках исполнилось 70 лет
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» в Химках — лидер среди разработчиков систем противовоздушной и противоракетной обороны. Предприятие отметило 70-летний юбилей.

Конструкторское бюро основал ученый, дважды герой социалистического труда Петр Дмитриевич Грушин. Предприятие специализируется на производстве зенитной, авиационной и противоракетной техники.

«Машиностроительное конструкторское бюро „Факел“ имени академика Грушина - это одно из крупнейших предприятий Химок. Поздравляю трудовой коллектив с этим знаменательным юбилеем! „Факел“ по праву называют первопроходцем отечественного ракетостроения. За 70 лет здесь разработали свыше 50 типов зенитных ракет и их модификаций для систем ПВО», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Первую зенитную ракету, созданную на «Факеле», приняли на вооружение в 1957 году. Она впервые поразила реального противника в воздухе.

«Мы придали новый импульс развитию предприятия. За последние пять лет завершены государственные испытания по пяти изобретениям. Хочу поблагодарить всех сотрудников за работу, терпение, трудовую доблесть и верность предприятию», - сказал директор МКБ «Факел» Виктор Доронин.

За 70 лет в конструкторском бюро «Факел» разработали более 50 видов зенитных ракет. Этими системами противовоздушной обороны вооружены более 60 стран мира.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ракеты Химки ПВО
21 ноября 2023, 15:07
Количество стихийных свалок в Подмосковье уменьшилось в 4 раза с 2020 года
Фото Минэкологии МО
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Несанкционированных свалок мусора в Подмосковье становится меньше с каждым годом. Об этом говорят последние данные по ликвидации навалов в 2023 году.

«В этом году выявили 1253 новые свалки. С учетом прошлогодних навалов, в концу декабря останется 41 объект. Видно, что происходит системное снижение образования свалок. В 2023 году их появилось почти в четыре раза меньше по сравнению с 2020-м», - рассказал министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

В 2020 году насчитали 4534 свалки, в 2022-м - 1939, а в нынешнем - 1267. Снизилось и число жалоб - с 28,6 тысячи в 2020-м до 15,7 тысячи в 2023-м.

По словам министра, Дмитровскому, Егорьевскому и Мытищинскому округам осталось расчистить по четыре свалки до конца года. В других муниципалитетах работы больше.

Минэкологии продолжит работать над уменьшением количества свалок в Подмосковье.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология Мусор
21 ноября 2023, 14:27
Обновление подземного перехода на железнодорожной станции началось в Реутове
Телеканал «360»
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Специалисты начали работы по обновлению подземного перехода на железнодорожной станции «Реутов» МЦД-4. Их планируют завершить через две недели. Затем работники приступят к устранению замечаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов провел совещание с представителями ОАО «РЖД», посвященное обсуждению рабочих моментов содержания и обслуживания подземного перехода на станции «Реутов» МЦД-4.

Он проинспектировал объект и подчеркнул, что сейчас на станции ведутся работы по укреплению стен конструкции и отсечения поступлений воды. Это позволит бороться с подтоплениями.

«В ближайшее время, в течение двух недель они закончат эти работы», - подчеркнул Станислав Каторов.

После обновления перехода работники приступят к устранению мелких замечаний. В этот перечень входят наладка слаботочных систем, устранение проблем с подтоплениями, а также очистка дренажных канав и замена плиточных покрытий.

«В настоящее время задача администрации, чтобы переход функционировал», - подытожил глава Реутова.

Отметим, что переход будет оснащен лифтами. По предварительной оценке, к Новому году подъемники уже будут работать.

Реутов

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