Больницы Подмосковья получили еще 170 аппаратов для лечения зрения
Подмосковные медучреждения получили свыше 170 аппаратов для диагностики и лечения зрения с начала года. Это микроскопы, оптический когерентный томограф, автоматические рефрактометры и многое другое.
По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Максима Забелина, на закупку офтальмологического оборудования направили свыше 183 миллионов рублей. Технику передали 39 медучреждениям.
«Для точной и качественной диагностики необходимо современное медицинское оборудование, которым мы продолжаем оснащать наши больницы», - отметил он.
Оборудование получили больницы в Солнечногорске, Дмитрове, Пушкино, Шаховской, Шатуре, Лобне и других округах Подмосковья.
Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через «Госуслуги» и информат в поликлинике.