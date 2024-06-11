11 июня 2024, 14:15

Больницы и поликлиники Подмосковья изменят график работы в День России

Медиасток.рф
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Жителям Подмосковья рассказали о работе медицинских учреждений в День России. График учреждений здравоохранения изменится 12 июня.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк рассказал, что кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать с 08:00 до 16:00. По такому же графику будет выполняться обслуживание вызовов на дому.

Детские и взрослые поликлиники, а также женские консультации в праздничный день не будут вести плановый прием пациентов. Стационары в больницах и бригады скорой помощи продолжат работать в круглосуточном режиме.

Вызвать скорую помощь можно по телефону 112.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Поликлиники
11 июня 2024, 14:31
Именитые футболисты сыграют с жителями Подольска 16 июня
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Легенды российского футбола сыграют с командой жителей городского округа Подольск на стадионе «Весна». О матче, запланированном на 16 июня, рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Обладатель Кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев выведет свою команду на поле в боевом составе. Против жителей Подольска сыграют Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин и Александр Филимонов на позиции голкипера.

Комментировать матч будет спортивный журналист и депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

До начала игры футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций, которые начнутся в 11:00. Гала-матч намечен на 12:15.

Этим летом команда легенд футбола проведет 10 игр с жителями Подмосковья по проекту «Выходи вы двор». Следующие встречи пройдут в городских округах Одинцовский, Наро-Фоминский, Солнечногорск, Дубна, Королев, Богородский и Пушкинский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Футбол
11 июня 2024, 14:19
Еще 500 гектаров борщевика устранили вдоль дорог Подмосковья
пресс-служба министерства транспорта МО
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Специалисты дорожных служб приступили к ликвидации борщевика вдоль дорог Подмосковья. Работа проходит в два этапа: химическая обработка гербицидами и механический и ручной окос. Уже удалось убрать около 500 гектаров ядовитого растения.

Как рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, помимо ликвидации борщевика, рабочие восстанавливают дорожную разметку.

«Уже обновили больше 5,6 тысяч километров линейной разметки на региональных и муниципальных дорогах и разметку порядка 5,7 тысяч пешеходных переходов», - рассказал Гержик.

Также дорожные службы убрали мусор в полосах отвода, скосили траву и вымыли 437 километров ограждений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Работа Мусор
11 июня 2024, 14:17
Еще 9 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье в мае
Фото пресс-службы МОБТИ
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Еще девять жилых домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в мае. Их зарегистрировали в Щелкове, Богородском, Солнечногорске и других округах.

Как рассказали в подмосковном Росреестре, общая площадь введенного в мае жилья превысила 158 тысяч квадратных метров. Новые дома построили в ЖК «Дом на Сиреневой» в Щелкове, в ЖК «Истомкино» в Богородском округа, ЖК «Молодежный» в Солнечногорске, ЖК «Берег» в Химках, ЖК «Облака 2.0» в Люберцах, ЖК «Дом у озера» в Ступине и ЖК «Южное Пушкино».

Постановка домов на кадастровый учет позволяет оформить права собственности на квартиры, записывать детей в школы и сады, а также совершать юридические процедуры.

«Управление обеспечивает оперативное и качественное оказание государственных услуг населению, чтобы способствовать улучшению качества жизни в Подмосковье», - отметил исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Олег Копылов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость
11 июня 2024, 13:34
Консультации по выбору будущей карьеры провели в Павлово-Посадском техникуме
Медиасток.рф
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Консультации для девятиклассников провели в Павлово-Посадском техникуме в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Ребятам рассказали о различных специальностях и помогли определиться с выбором будущей карьеры.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, преподаватели техникума познакомили ребят из школ Павлово-Посадского, Электрогорского и Орехово-Зуевского городских округов с различными направлениями подготовки специалистов во множестве сфер.

Преподаватели и студенты рассказали о перспективах каждой специальности, требованиях к абитуриентам, возможностях трудоустройства и карьерного роста в направлениях Топливно-энергетический комплекс», «Правоохранительная сфера и управление», «Туризм и сфера услуг» и «Машиностроение».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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