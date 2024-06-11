Больницы и поликлиники Подмосковья изменят график работы в День России

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк рассказал, что кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать с 08:00 до 16:00. По такому же графику будет выполняться обслуживание вызовов на дому.

Детские и взрослые поликлиники, а также женские консультации в праздничный день не будут вести плановый прием пациентов. Стационары в больницах и бригады скорой помощи продолжат работать в круглосуточном режиме.

Вызвать скорую помощь можно по телефону 112.

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