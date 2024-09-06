06 сентября 2024, 10:46

Больницу в Зарайске капитально отремонтируют к октябрю

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Капремонт ведется в здании Зарайской больницы. К октябрю там обновят пищеблок, кабинеты и медицинское оборудование.

В больнице Зарайске ведется замена окон, дверных проемов, обновление электросетей, вентиляции и напольного покрытия. Работы проводят не только внутренние, но и наружные: меняют фасад, кровлю. При этом на время ремонта в пищеблоке для приготовления еды для пациентов используют помещения Аферьевской школы. После питание привозят в больницу. Главврач Николай Макаров заверил, что качество и вкус еды остались прежними.

«Все, что касается наших больниц, каждый год идет большая работа как по ремонту самих зданий и помещений, так и по поставке оборудования», - отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Готовность объекта на текущий момент составляет порядка 60%. Завершить работы планируется в октябре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В больнице Зарайске ведется замена окон, дверных проемов, обновление электросетей, вентиляции и напольного покрытия. Работы проводят не только внутренние, но и наружные: меняют фасад, кровлю. При этом на время ремонта в пищеблоке для приготовления еды для пациентов используют помещения Аферьевской школы. После питание привозят в больницу. Главврач Николай Макаров заверил, что качество и вкус еды остались прежними.

«Все, что касается наших больниц, каждый год идет большая работа как по ремонту самих зданий и помещений, так и по поставке оборудования», - отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Готовность объекта на текущий момент составляет порядка 60%. Завершить работы планируется в октябре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Зарайск Ремонтные работы
06 сентября 2024, 09:57
Мастер-классы и тренинги провели для педагогов Подмосковья в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Финальный день проекта «Методический автобус» прошел на базе школы «Форум» в Химках. Члены клуба «Педагог года Подмосковья» провели для учителей и директоров школ региона интересные мастер-классы и практические занятия.

Главная цель проекта «Методический автобус» - обмен опытом среди учителей Подмосковья и возможность познакомится с современным взглядом на профессию. Проект успел отметиться в 38 городских округах Московской области, к нему присоединились свыше четырех тысяч педагогов.

«Это был очень увлекательный день. Мы получили ценные знания, которые помогут в работе с детьми, а также обменялись опытом», - отметила депутат, заведующая детским садом «Калинка» Юлия Мамай.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов и система образования области постоянно развивается.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Учителя
06 сентября 2024, 09:54
Мытищи примут участие в параде трамваев на ВДНХ в Москве
пресс-служба городского округа Мытищи
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Раритетный трамвай, произведенный в Мытищах, примет участие в параде на ВДНХ в Москве. Выставка пройдет 7 сентября.

Трамваи серии «Ф» производили в Мытищах с 1907 по 1912 год. Обозначение «Ф» ему дали из-за световых люков по бокам крыши, которые конструкторы назвали фонарями. Вагон вмещал в себя около 50 пассажиров. Подобные трамваи производились на четырех предприятия, и одним из них был Мытищинский вагоностроительный завод.

Образец представят на ретровыставке трамваев на ВДНХ 7 сентября. Парад стартует в 12:00 от улицы Сергея Эйзенштейна до Останкино и обратно. В 12:30 в трамвайном депо имени Баумана пройдет выставка исторический техники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Мытищи Заводы ВДНХ
06 сентября 2024, 09:47
Бытовую химию из Мытищ поставили в крупнейшую торговую сеть Казахстана
«ИНТЕРСЭН-плюс»
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Продукцию компании «ИНТЕРСЭН-плюс» из Мытищ начали продавать в магазинах одной из самых крупных торговых сетей Казахстана Magnum. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сеть Magnum объединяет более 200 магазинов в 14 городах Казахстана. На полках теперь можно найти 12 видов бытовой химии, произведенной в Подмосковье. Это средства для стекол, антижир для стеклокерамики, раствор для удаления плесени и другое.

«В этой ритейл-сети мы решили представить свою бытовую химию под брендом SPELL. При ее создании используются флаконы, изготовленные нами на собственном производстве. Линия заработала в 2022 году, инвестиции в ее запуск составили 30 миллионов рублей», - рассказал генеральный директор «ИНТЕРСЭН-плюс» Дмитрий Куршин.

Подмосковье поддерживает экспортера, чья продукция уже представлена в разных странах. Компания стала первой в регионе, воспользовавшейся совместным сервисом Российского экспортного центра и Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области для организации поставки на Филиппины.

Ранее стало известно, что Подмосковье на 90% нарастило экспорт мяса и муки в ОАЭ с начала года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Казахстан Экспорт
06 сентября 2024, 02:07
Мастер-классы, концерты и ярмарки провели в День города в Котельниках
Медиасток.рф
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Жителей городского округа Котельники объединил фестиваль «Открытый город», посвященный Дню города. Собравшиеся увидели выступление местных и приглашенных творческих коллективов, поучаствовали в мастер-классах, посетили ярмарку.

В Кузьминском лесопарке в Котельниках состоялся фестиваль «Открытый город». Дети на мастер-классах мастерили поделки своими руками, участвовали в праздничных конкурсах и викторинах. Для взрослых открыли интерактивные площадки.

«Сейчас я вижу, как здесь вкусно кормят, как много детишек, как все находят себе место, много локаций. Очень много интересных локаций, в которых и мне хочется побывать», - поделился артист, певец, автор песен Дмитрий Нестеров.

Выставку-ярмарку предприятий и организаций города организовали на площадках парка. Центральную сцену украсили своими выступлениями городские коллективы и приглашенные артисты.

«В День рождения всегда желают крепкого здоровья и, конечно же, счастья. Счастлив каждый по своему, поэтому всем жителям я желаю находить эти радости в солнышке, в тёплой погоде, в том, что у нас есть такой оазис - Кузьминский и Томилинский Лесопарк для прогулок», - сказала заместитель главы городского округа Котельники Елена Дорошенко.

Также на праздничном мероприятии все желающие смогли поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Котельники

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