Больницу в Зарайске капитально отремонтируют к октябрю
Капремонт ведется в здании Зарайской больницы. К октябрю там обновят пищеблок, кабинеты и медицинское оборудование.
В больнице Зарайске ведется замена окон, дверных проемов, обновление электросетей, вентиляции и напольного покрытия. Работы проводят не только внутренние, но и наружные: меняют фасад, кровлю. При этом на время ремонта в пищеблоке для приготовления еды для пациентов используют помещения Аферьевской школы. После питание привозят в больницу. Главврач Николай Макаров заверил, что качество и вкус еды остались прежними.
«Все, что касается наших больниц, каждый год идет большая работа как по ремонту самих зданий и помещений, так и по поставке оборудования», - отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
Готовность объекта на текущий момент составляет порядка 60%. Завершить работы планируется в октябре.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
В больнице Зарайске ведется замена окон, дверных проемов, обновление электросетей, вентиляции и напольного покрытия. Работы проводят не только внутренние, но и наружные: меняют фасад, кровлю. При этом на время ремонта в пищеблоке для приготовления еды для пациентов используют помещения Аферьевской школы. После питание привозят в больницу. Главврач Николай Макаров заверил, что качество и вкус еды остались прежними.
«Все, что касается наших больниц, каждый год идет большая работа как по ремонту самих зданий и помещений, так и по поставке оборудования», - отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
Готовность объекта на текущий момент составляет порядка 60%. Завершить работы планируется в октябре.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».