Больницу в Зарайске капитально отремонтируют к октябрю

В больнице Зарайске ведется замена окон, дверных проемов, обновление электросетей, вентиляции и напольного покрытия. Работы проводят не только внутренние, но и наружные: меняют фасад, кровлю. При этом на время ремонта в пищеблоке для приготовления еды для пациентов используют помещения Аферьевской школы. После питание привозят в больницу. Главврач Николай Макаров заверил, что качество и вкус еды остались прежними.

«Все, что касается наших больниц, каждый год идет большая работа как по ремонту самих зданий и помещений, так и по поставке оборудования», - отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Готовность объекта на текущий момент составляет порядка 60%. Завершить работы планируется в октябре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В больнице Зарайске ведется замена окон, дверных проемов, обновление электросетей, вентиляции и напольного покрытия. Работы проводят не только внутренние, но и наружные: меняют фасад, кровлю. При этом на время ремонта в пищеблоке для приготовления еды для пациентов используют помещения Аферьевской школы. После питание привозят в больницу. Главврач Николай Макаров заверил, что качество и вкус еды остались прежними.

«Все, что касается наших больниц, каждый год идет большая работа как по ремонту самих зданий и помещений, так и по поставке оборудования», - отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Готовность объекта на текущий момент составляет порядка 60%. Завершить работы планируется в октябре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».