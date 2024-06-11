Больницу в волоколамском селе Осташево отремонтируют к концу года

Как рассказали в региональном Минстрое, работы проводят по госпрограмме. Сейчас на объекте трудятся 25 человек.

«На площадке 25 рабочих. В настоящий момент в здании трехэтажного корпуса ведутся устройство каркаса и вентилируемого фасада, прокладка инженерных сетей», - добавили в ведомстве.

Здание больницы построили в 1969 году, его площадь составляет 3,8 тысячи квадратных метров. К отделению прикреплено более 4,2 тысячи человек, на время ремонта их принимают во взрослой поликлинике в Волоколамске.

Завершить работы планируют до конца года.

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