Больница в Орехово-Зуеве получила новый аппарат для рентгенов

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«Мы продолжаем замену устаревшей тяжелой медицинской техники на современную цифровую. На ремонт кабинетов и закупку двух новых рентген-аппаратов направлено более 38 миллионов рублей», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На новых рентген-аппаратах смогут проходить исследования как взрослые, так и дети. В день планируется проводить до 70 процедур.

«Цифровая техника обладает рядом преимуществ. Это низкая лучевая нагрузка, более высокая скорость исследования и качество получаемых изображений, что позволяет врачам рассмотреть мельчайшие детали. Результаты обследования доступны в цифровом формате», - отметил главный врач Орехово-Зуевской больницы Максим Балясников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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