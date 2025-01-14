14 января 2025, 17:49

Больница в Люберцах в 2025 году получит 3 рентген-аппарата и флюорограф

Люберецкая областная больница
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Медицинскую технику закупает Министерство здравоохранения Подмосковья. Ретген-аппараты получат поликлиники № 6, 8 и 10, а цифровой флюорограф — поликлиника № 2.

Заведующая отделением лучевой диагностики Люберецкой областной больницы Ксения Меньчикова рассказала, что новая техника заменит устаревшее оборудование. Благодаря цифровому флюорографу увеличится скорость работы врачей, качество изображения и доступность исследования для жителей муниципалитета.

Перед установкой тяжелого медицинского оборудования все помещения, предназначенные для него, капитально отремонтируют. Врачи-рентгенологи и лаборанты проходят обучение, чтобы понимать особенности работы новой техники.

Напомним, в 2024 году в Центральной поликлинике в Люберцах появился новый рентген-аппарат и был открыт второй кабинет для исследований.

Люберцы Больницы Медицина
14 января 2025, 17:58
Еще три семьи в Коломне получили сертификаты на покупку жилья
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Собственное жилье смогут приобрести еще три семьи из Коломны. Накануне им вручили жилищные сертификаты в рамках госпрограммы.

К примеру, получателями такого документа стали многодетные родители Дмитрий и Елена Пархонины. Ранее они подали заявку на участие в программе «Обеспечение жильем молодых семей».

«Мы подали документы чуть больше года назад. Давно мечтаем о таком жилье, чтобы всем детям хватало места. Сертификат поможет осуществить нашу мечту - это трехкомнатная квартира в Коломне. Подбором и просмотром вариантов займемся прямо сейчас», - поделилась Елена.

Документы этой и еще двум семьям лично вручили глава городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Мособлдумы Игорь Исаев и городской прокурор округа Александр Рубанов.

«Свое жилье - это не только уверенный старт в жизни, но и надежная опора в будущем. Благодаря поддержке государства и нашего губернатора Андрея Воробьева теперь еще трое получателей сертификатов смогут приобрести собственную квартиру или дом, которые просто необходимы для крепкой большой семьи и воспитания детей», - отметил Александр Гречищев.

Напомним, что подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы Московской области «Жилище» реализуют с 2009 года. В Коломне со момента ее старта уже выдали 89 жилищных сертификатов.

Коломна Квартиры
14 января 2025, 17:42
Баскетболисты из Мытищ обыграли команду «УОР № 3» из Химок
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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После новогоднего перерыва возобновилось первенство Московской области по баскетболу среди команд Суперлиги, где участвовала сборная из Мытищ. Мытищинская команда обыграла спортсменов из Химок со счетом 91:66.

Три победы подряд перед перерывом вселили уверенность в игроков. Домашняя встреча с командой «УОР № 3» из Химок была значимой для обоих коллективов: спортсмены из Мытищ стремились закрепить успех, а химкинские ребята пытались остановить серию поражений. Равное количество побед и поражений, по пять у каждой, были у команд к началу матча.

«УОР № 3» в первом круге обыграл баскетбольную команду «Мытищи» со счетом 79:75, поэтому спортсмены на своем паркете настроились на победу. Реванш оказался более чем убедительным: первая четверть завершилась со счетом 25:8, что задало тон всей игре. Состав из Мытищ лишь наращивал свое преимущество, одержав итоговую победу со счетом 91:66.

Лидеры мытищинского клуба показали великолепную игру. Капитан команды Джошгун Алиев набрал 28 очков, а Александр Тихонин - 22, что в сумме составило 50 очков.

Спортсмены Мытищи Баскетбол Суперлига
14 января 2025, 16:49
Приходу Ратминского храма в Дубне передадут святыню с острова Корфу
Пресс-служба администрации г.о. Дубна
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Башмачок одного из самых почитаемых святых мира Спиридона Тримифунтского привезут в Дубну 18 января. Он будет храниться в храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино.

Мощи Спиридона Тримифунтского находятся в храме на острове Корфу. Святой прославился многочисленными чудесами и большой любовью к людям. Его тело хранится в специальной раке в дорогом епископском облачении и обуви. Раз в полгода происходит обряд переоблачения святителя Спиридона. Считается, что он много путешествует по миру, посещая нуждающихся в помощи людей, поэтому обувь постоянно изнашивается.

Документальные свидетельства подтверждают, что на мягких красных бархатных башмачках, специально изготовленных для святого Спиридона, со временем появляются потертости и заломы. Поэтому во время обряда переоблачения старую пару заменяют новой, а башмачки жертвуют другим храмам.

Теперь поклониться святыне смогут и жители Дубны. Святитель Спиридон, считают православные, помогает в исцелении и защите от разных бед, а также в укреплении семьи, решении проблем с жильем и финансовых трудностей.

РПЦ Дубна
14 января 2025, 16:49
Школьница из Подольска победила в областном конкурсе юных журналистов
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Мария Агаркова из Подольска стала победительницей медиаконкурса для детей и молодежи «Моя любимая газета». Она представила на суд жюри эссе о заслуживающем внимание печатном СМИ.

Результаты конкурса огласили в День российской печати. Его провели представители Корпоративного университета развития образования и Союза журналистов Московской области.

Десятиклассница лицея № 1 поселка Львовский Мария Агаркова, представившая свою работу, занимается в недавно открывшемся медиаклассе и регулярно участвует в журналистских конкурсах вместе с другими ребятами.

Подготовкой девушки занималась руководитель медиакласса, член Союза журналистов Подмосковья Галина Спасская.

Отметим, что областной конкурс «Моя любимая газета» прошел впервые. Авторов лучших работ наградят в марте на форуме-практикуме «Медиашторм».

Подольск Журналистика Школьники

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