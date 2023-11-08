Больница в Лобне получила новый анализатор газов крови

Ранее в отделении использовался анализатор, который требовал частого технического обслуживания. Новый аппарат приобрели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Для его работы требуется всего несколько капель крови, после чего врачи получат все необходимые результаты всего через несколько минут.

«Новый анализатор ускорит процесс, с помощью которого можно получить результаты в режиме реального времени лабораторного качества по наиболее востребованным тестам: газы и электролиты крови, кардиомаркеры, биохимические тесты, коагуляция, гематология», - рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Генералов.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

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