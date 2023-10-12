Больница в Красногорске получила новое оборудование для реабилитации

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Подмосковная клиника активно использует робототехнику. Это помогает пациентам буквально встать на ноги. Сейчас лечение в филиале Красногорский больницы проходят около 80 человек.

«Сейчас прибыли приборы - баланс-тренеры. Они нужны для вертикализации пациентов, для тренировки их устойчивости, координации. И также приборы для локомоторной терапии - локомат и экзоскелет - для тренировки ходьбы и возобновления потерянных паттернов шага», - рассказал врач лечебной физкультуры филиала Красногорский больницы Евгений Глебов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. В Подмосковье уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах. Все тяжелое оборудование теперь располагается на первых этажах, что значительно удобнее.

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