Больница в Коломне получила новый аппарат для дробления камней в почках

Новое оборудование позволяет проводить процедуру удаления камней без хирургического вмешательства, что значительно упрощает процесс лечения и сокращает период восстановления пациентов.

Благодаря использованию ударно-волновой терапии, литотриптер разрушает камни в почках до мелких частиц, которые затем естественным образом выводятся из организма. Процедура проходит безболезненно и не требует разрезов или проколов, что делает ее более предпочтительной для пациентов.

Поступление этого аппарата стало частью крупного обновления медицинского оборудования в Коломенской больнице. В 2023 году, благодаря национальному проекту, медучреждение получило более 4500 единиц современного оборудования на общую сумму почти 900 миллионов рублей. В больницу были доставлены эндоскопический комплекс, стационарный и передвижной рентген, флюорограф и маммограф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье ведет активную работу по развитию здравоохранения. В области ремонтируют старые и строят новые поликлиники, реализуют программы поддержки врачей и закупают новую технику.

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