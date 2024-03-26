Больница в Электростали получила передвижной рентген-аппарат С-дуга
Новое медицинское оборудование поступило в травматологическое отделение больницы в Электростали. Это уникальный передвижной рентген-аппарат типа С-дуга, который предназначен для использования в операционных.
«Такое оборудование позволит нам выполнять более сложные малоинвазивные операции. К примеру, сегодня мы провели операцию на внутрисуставном переломе плечевой кости под контролем этого электронно-оптического преобразователя. Обычным способом такое вмешательство осуществить сложно», - рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Андрей Мелешкин.
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