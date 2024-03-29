Больница в Домодедове заключила соглашение о сотрудничестве с медицинским университетом в Саратове

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Теперь студенты смогут проходить трудовую практику в многопрофильном медицинском учреждении Московской области. При этом, им бесплатно предоставят жилье и питание на этот период.

«Больницы Московского региона готовы предоставить в летние месяцы рабочие места на должности среднего медицинского персонала студентам 4-5 курсов медицинских университетов, имеющим сертификат специалиста со средним медицинским образованием» - отметил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Напомним, после года успешной работы Минздрав Московской области гарантирует специалистам заключение договора о целевом обучении по программам ординатуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что детский клинический центр имени Рошаля готов почти на 90%.

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