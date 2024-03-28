Больница Солнечногорска познакомила гостей выставки «Россия» с передовым оборудованием для реабилитации

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«На выставке мы рассказываем о современных подходах в реабилитации и показываем оборудование, которое используем в работе. Это подвесная реабилитационная система, многофункциональный физиотерапевтический аппарат и другая медтехника», - рассказала главный врач Солнечногорской бойницы Лариса Борисова.

Отделение реабилитации в Солнечногорске открыли в 2022 году. Получать там помощь могут одновременно 60 пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что детский клинический центр имени Рошаля готов почти на 90%.

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