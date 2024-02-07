Болельщики Подмосковья выбрали главным событием января победу регбисток на Кубке России

Голосование проводилось с 1 февраля 2024 года и 56% подписчиков единодушно выбрали Кубок России по регби.

Также на голосование выдвинули и другие спортивные события. Это и первый этап Кубка России по снежному волейболу, и матчи проекта «Выходи во двор, и Кубок Александра Легкова по лыжным гонкам в Наро-Фоминске, и другие.

Напомним, что Кубок России по регби на снегу-2024 прошел 27 и 28 января на поле «Московской академии регби» в Зеленограде. Спортсменки из Московской области выиграли у сборной Дагестана с разгромным счетом 10:1. Всего за Кубок России боролись десять команд из разных регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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