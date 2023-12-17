17 декабря 2023, 14:32

Более восьми тысяч километров дорог расчистили в Подмосковье за ночь

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Подмосковные дорожные службы за ночь очистили и обработали противогололедными материалами более восьми тысяч километров дорог. Об этом «360» рассказали в Минтрансе региона.

Сейчас на муниципальных и региональных дорогах дежурят около 1,3 тысячи снегоуборочных машин.

«В приоритетном порядке очищают дороги с интенсивным движением, маршруты общественного транспорта и проезды к социально значимым объектам. Дорожные службы взаимодействуют с оперативными службами для обеспечения безопасного проезда транспорта», - добавили в ведомстве.

Утром на уборку улиц Московской области вышли более 14 тысяч дворников , в работе задействовали свыше 1,2 тысячи единиц коммунальной техники. Жителей попросили отгонять автомобили по запросу коммунальщиков, чтобы расчистка пошла быстрее. Детские площадки пока не расчищают. Вывозить снег начнут ночью.

Снежный покров в Москве достиг аномальной для 17 декабря высоты - 38 сантиметров.

Дороги Автобусы
17 декабря 2023, 12:34
Более 14 тысяч дворников вышли на уборку улиц Подмосковья 17 декабря
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В 08:00 воскресенья, 17 декабря, на уборку улиц Московской области после снегопада вышли 14 386 дворников. Об этом «360» рассказали в Главном управлении содержания территорий (ГУСТ) Подмосковья.

«Сегодня приступили к тотальной зачистке территорий. Чтобы процесс пошел быстрее и эффективнее, сформировали небольшие бригады из дворников и техники», - сообщили в ведомстве.

К уборке снега привлекли 1286 единиц коммунальной техники.

Работники чистят парковки и подъезды, пешеходные зоны и тротуары «до твердого основания». Детские площадки пока не чистят. Чтобы уборка пошла быстрее, в ГУСТ попросили жителей отгонять автомобили по запросу коммунальщиков.

В ночь на 18 декабря начнется вывоз снега с территорий.

«График выполненных работ по адресам контролируется инспекторским составом. Там, где алгоритм дал сбой, принимаем оперативные меры», - заверили в управлении.

Его сотрудники поблагодарили всех неравнодушных жителей, которые помогли ликвидировать последствия циклона.

Высота снежного покрова в Москве достигла 38 сантиметров - для 17 декабря это самое высокое значение за всю историю метеонаблюдений.

Дороги Снегопад
17 декабря 2023, 09:00
Сотрудники «Мособлпожспаса» предостерегли рыбаков от выхода на лед в снегопад
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники «Мособлпожспаса» провели патрулирование на реках и прудах Подмосковья. Они напомнили местным рыбакам об опасности выхода на лед водоемов во время снегопадов.

«Снегом занесло все водоемы, и эта масса создает серьезную нагрузку на лед. А так как ледовый панцирь еще не успел окрепнуть с начала зимы, то под тяжестью снега он трескается и прогибается. Из лунок и трещин вытекает вода, разрушающая ледовую поверхность. Любой человек, рискнувший выйти на такой лед, в одну секунду может провалиться», - рассказал замначальника региональной противопожарно-спасательной службы Вадим Беловошин.

Во время рейда показали наиболее опасные на водоеме места. Им порекомендовали избегать устьев естественных притоков, мест выхода подземных вод, участков с трещинами, полыньями, вросшими деревьями и посторонними предметами. Большинству посоветовали вовсе отказаться от рыбалки в период снегопадов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели
17 декабря 2023, 07:30
Иностранные студенты спели «Катюшу» в Центре имени Кобзона в Одинцове
Сморкалов Никита
Читайте нас в: Google Новости
Студенты Российского государственного института туризма и сервиса из Китая и Афганистана посетили культурно-досуговый центр имени Иосифа Кобзона в Одинцове. Им рассказали о русской народной и классической музыке, также они спели «Катюшу» на русском под баян, а после исполнили ее на родном языке.

Студенты учатся в России по программе культурного обмена.

«Обменные группы - это очень интересно и в плане изучения языка, и в плане профессии. Мне кажется, они будут амбассадорами, представителями русской культуры у себя на родине», - рассказала начальник отдела по туризму Одинцова Наталья Шмелева.

«Им было интересно услышать не только наш рассказ об Иосифе Давыдовиче Кобзоне, но и о народной традиции, о русской классической музыке. Мы исполнили произведения Рахманинова, Чайковского, Глинки. Заранее мы полюбопытствовали, какие русские песни знают в Китае. Оказалось что это „Подмосковные вечера“, „Ой, мороз, мороз“, „Калинка-малинка“», - рассказала директор центра Елена Борисова Помимо лекции и песен студентам показали выставку, посвященную Иосифу Кобзону.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Студенты
17 декабря 2023, 06:00
Резиденцию Деда Мороза в парке «Дулевский» в Орехово-Зуеве отметили знаком качества
Ольга Сычёва
Читайте нас в: Google Новости
В парке «Дулевский» открылась резиденция Деда Мороза. Для гостей праздника подготовили сказочное представление и встречу с новогодним волшебником. Резиденции присвоили знак качества «Дед Мороз рекомендует».

«В нашей резиденции каждая деталь продумана с любовью и заботой, чтобы создать незабываемую атмосферу волшебства и праздника. Блестящая работа команды парка позволила войти в десятку лучших в своей номинации во всём Подмосковье», - рассказала директор центра «Дулевский» Виктория Беккер.

Сотрудники «Мособлпарка» проверили резиденции более чем в 30 парках Подмосковья, в том числе в «Дулевском». Она оказалась в числе лучших. Именно по этой причине резиденция получила знак качества.

В парке дети и их родители смогут насладиться настоящими чудесами: посетить дом Деда Мороза, совершить увлекательные прогулки и познакомиться с пушистыми друзьями - белочками и кроликом. Резиденция Деда Мороза будет работать до окончания новогодних каникул. Каждый посетитель может отсканировать QR-код и получить подарок и поздравления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Орехово-Зуево

Новости по теме