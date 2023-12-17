Более восьми тысяч километров дорог расчистили в Подмосковье за ночь

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В 08:00 воскресенья, 17 декабря, на уборку улиц Московской области после снегопада вышли 14 386 дворников. Об этом «360» рассказали в Главном управлении содержания территорий (ГУСТ) Подмосковья.

«Сегодня приступили к тотальной зачистке территорий. Чтобы процесс пошел быстрее и эффективнее, сформировали небольшие бригады из дворников и техники», - сообщили в ведомстве.

К уборке снега привлекли 1286 единиц коммунальной техники.

Работники чистят парковки и подъезды, пешеходные зоны и тротуары «до твердого основания». Детские площадки пока не чистят. Чтобы уборка пошла быстрее, в ГУСТ попросили жителей отгонять автомобили по запросу коммунальщиков.

В ночь на 18 декабря начнется вывоз снега с территорий.

«График выполненных работ по адресам контролируется инспекторским составом. Там, где алгоритм дал сбой, принимаем оперативные меры», - заверили в управлении.

Его сотрудники поблагодарили всех неравнодушных жителей, которые помогли ликвидировать последствия циклона.

Высота снежного покрова в Москве достигла 38 сантиметров - для 17 декабря это самое высокое значение за всю историю метеонаблюдений.