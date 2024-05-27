Более тысячи зрителей посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Пушкино

Для зрителей и участников прошла концертная программа в исполнении команды Егора Дружинина, танцевальные мастер-классы. Мероприятие, организованное Министерством культуры и туризма Московской области, посетили более тысячи человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестиваль проходил в Пушкинском центральном парке. Специально для участия в танцевальном батле были отобраны 10 лучших танцевальных коллективов. Современная хореография сменялась зажигательными народными мотивами, авторской постановкой, хип-хопом.

Танцевальные коллективы оценивало именитое жюри - заслуженный артист России Егор Дружинин и хореограф Александр Могилев. Они не только давали оценку каждому выступлению, но и в числе плюсов отмечали продуманную драматургию номеров.

«Огромная миссия всего этого проекта - просвещение. И это не только про детей, которые выходят на сцену, это про зрителей, которые привыкают к тому, что танец - это прекрасно», - сказал Могилев.

Егор Дружинин отметил, что танцевальный фестиваль стал резонансным проектом для всего Подмосковья. Жители и гости города бурно поддерживали танцоров. Победителем фестиваля от городского округа Пушкинский стала школа интеллектуального танца Palette. Коллектив будет представлять муниципалитет на гала-концерте, который пройдет осенью.

«Нам выпало уже второй год принимать на своей площадке этот проект. Для нас это большая гордость и честь, что команда губернатора оценила по достоинству нашу площадку. Будем вновь рады принимать новые грандиозные творческие проекты у нас на территории Пушкинских парков», - сказал заместитель главы городского округа Пушкинский Елена Панькив.