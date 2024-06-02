Более тысячи жителей Котельников отпраздновали День защиты детей в Кузьминском парке

День защиты детей в Котельниках отметили масштабным мероприятием «Город профессий». В Кузьминском лесопарке военные и медики, работники театра и художники, музыканты, садоводы и другие специалисты погружали юных жителей в мир профессий. Здесь прошло костюмированное шествие, квесты для школьников, анимационная программа с творческими мастер-классами, настольными играми и шоу мыльных пузырей. Каждого ребенка угостили мороженым от губернатора Московской области и главы округа.

«День защиты детей - великолепный праздник. И конечно, он важен очень для взрослых. Мы должны оберегать и любить своих детей. Мы должны сделать все для того, чтобы они росли в благополучии, счастье, радости и видели только мирное небо над головой», - сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Мероприятие, которое посетило более 1000 жителей, организовала администрация округа при поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства социального развития Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

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