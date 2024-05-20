Более тысячи выпускников в Ленинском округе напишут ЕГЭ в этом году

Первые экзамены по географии, литературе и химии пройдут в округе 23 мая. Во всех пунктах проведения экзаменов уже проверили работоспособность оборудования, проинструктировали педагогов, проверили антитеррористическую защищенность объектов и соблюдение норм санитарной безопасности.

«Пункты для проведения ЕГЭ у нас расположены на базе шести школ. Выпускников сельских школ на экзамены будут организованно доставлять на автобусах. Все аудитории, коридоры и штаб оснащены камерами видеонаблюдения, во всех пунктах установлены стационарные и переносные металлоискатели, на пунктах будут присутствовать общественные наблюдатели, медицинские работники, организовано дежурство сотрудников полиции», - рассказал заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман.

Всего в этом году в муниципалитете 1097 выпускников сдают единый государственный экзамен. Также экзамены напишут 2925 девятиклассников. Для них организованы 17 экзаменационных пунктов, из них три - на дому.

Основной этап сдачи ЕГЭ продлится до 11 июня. С 13 по 21 июня - резервные дни для тех, кто не смог присутствовать на экзаменах по уважительным причинам и выпускников прошлых лет.

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