Более тысячи свалок выявили в Подмосковье с начала года

Минэкологии Подмосковья подвело итоги по выполнению целевых показателей качества окружающей среды с июля по сентябрь. Их установили в рамках Единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Это атмосферный воздух, водные объекты, обращение с отходами и сохранение лесного потенциала.

«По сути, оценивается качество природоохранной работы в регионе. На 2023 год Подмосковью был установлен годовой коэффициент в размере 104,2 процента, по итогам третьего квартала он уже превышен на 4,4 процентных пункта», - сообщил Фирсов.

По его словам, на это повлияла успешная работа по обращению с отходами. Также качество окружающей среды в регионе улучшилось благодаря мероприятиям в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых алгоритмах вывоза твердых бытовых отходов в Подмосковье.

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