Более тысячи соцпредприятий зарегистрировали в Подмосковье

Из общей годовой выручки почти 18 миллиардов приходится на ИП, более 84 миллиардов - на юридические лица.

«Мы уже не раз говорили, что у социального бизнеса женское лицо - актуальные данные подтверждают этот факт: более 70% соцпредпринимателей - женщины», - сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в 2023 году Московская область вновь заняла первое место по числу компаний, работающих в социальной сфере. Она также напомнила, что для поддержки таких проектов в Подмосковье действуют специальные меры поддержки - субсидии, гранты и программы льготного кредитования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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