Более тысячи школьников посетили губернаторскую рождественскую елку в Подмосковье

Подачу тепла в дома Климовска восстановят 11 января. Об этом своем Telegram-канале заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

По словам Евгений Хромушина, по данным на 15:00 без тепла в Климовске остаются два многоквартирных дома и 10 малоэтажных зданий микрорайона Южный. Остальные МКД уже запустили.

Если батареи остаются холодными или тепло есть не во всех комнатах, об этом нужно сообщить в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-496-750-00-50. Вице-губернатор подчеркнул, что все заявки немедленно примут в работу.

Программу капитального ремонта домов подготовили в Климовске после масштабной коммунальной аварии на частной котельной, из-за которой жители остались без тепла. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.