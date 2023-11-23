Более тысячи профилактических рейдов провели на железной дороге в Подмосковье с начала года

На рейдах представители администраций городских округов и полиции ищут нарушителей правил поведения на железной дороге, а также проводят разъяснительные беседы и раздают памятки.

«С начала года в ходе таких мероприятий выявили более 10 тысяч нарушителей, пренебрегающих правилами. В регионе есть станции, где число случаев травмирования пассажиров остается высоким - там рейды и дежурства проводятся ежедневно», - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В этом году на железной дороге в Подмосковье зафиксировано более 170 смертельных случаев. Сохранить здоровье и жизнь поможет следование правилам безопасности на объектах ж/д инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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