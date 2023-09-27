Более тысячи молодых жителей Подмосковья приняли участие в образовательном форуме «Курсом лидера»

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«Курсом лидера» - это образовательная платформа, целью которой является создание и продвижение условий самореализации, обмена опытом и мотивации волонтеров Подмосковья.

На форуме организовали три направления: волонтерство, медиа и проекты. Молодежь познакомили с основами социального проектирования, азами SMM-менеджмента и развитием бренда.

«А самое главное - они смогли поделиться своими идеями по решению проблем региона и упаковать их в готовые проекты», - сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Андрей Воробьев открыл финал конкурса «Учитель года России» в Подмосковье.

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