Более тысячи молодых жителей Подмосковья приняли участие в образовательном форуме «Курсом лидера»
Региональный образовательный форум «Курсом лидера» прошел в щелковской усадьбе Гребнево. Мероприятие посетили более тысячи молодых людей со всего Подмосковья, включая студентов Ступинского техникума имени Туманова.
«Курсом лидера» - это образовательная платформа, целью которой является создание и продвижение условий самореализации, обмена опытом и мотивации волонтеров Подмосковья.
На форуме организовали три направления: волонтерство, медиа и проекты. Молодежь познакомили с основами социального проектирования, азами SMM-менеджмента и развитием бренда.
«А самое главное - они смогли поделиться своими идеями по решению проблем региона и упаковать их в готовые проекты», - сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Напомним, на прошлой неделе губернатор Андрей Воробьев открыл финал конкурса «Учитель года России» в Подмосковье.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.