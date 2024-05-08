08 мая 2024, 16:50

Более тысячи мемориалов воинской славы проверили в Подмосковье

ГУСТ МО
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Специалисты ГУСТ Подмосковья провели ряд инспекций в преддверии празднования Дня Победы. Они оценили состояния почти 1,1 тысячи мемориалов, расположенных на территории региона.

По результатам обходов, сотрудники обслуживающих организаций устранили 54 замечания, провели покрасочные работы, удаление пыли, посадку цветов, восстановление плитки и облицовки, а также уборку объектов.

Так, например, в Лобне инспекторы территориального отдела № 8 проверили мемориальный комплекс «Зенитное орудие» в 3-м микрорайоне, братскую могилу «Звонница» на площади у Букинского шоссе, а также «Лобненский рубеж» в сквере Защитников Москвы.

По требованию сотрудников территориального отдела № 5 МБУ Спецслужба «Успенское» в Одинцовском районе была проведена очистка прилегающей территории Памятника на братской могиле 2-х воинов Советской Армии в поселке Николина гора от мелкого мусора.

В ГУСТ МО добавили, что во время инспекций содержания мемориальных комплексов сотрудники ведомства также почтили память павших воинов и героев Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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День Победы 9 мая Памятники
08 мая 2024, 17:47
Южное озеро в Черноголовке благоустроят к августу
Телеканал «360»
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Южное озеро откроют в Черноголовке после благоустройства 24 августа. В масштабный проект вложат 358 миллионов рублей. О том, что появится на территории, и что еще облагородят в округе, в интервью 360.ru рассказал глава муниципалитета Роман Хожаинов.

Южное озеро - одно из самых популярных и любимых жителями мест отдыха в Черноголовке. Площадь территории составляет около 25 гектаров. Рядом реконструируют спортивные объекты, тротуары и пешеходные дорожки, а на пляже меняют песок.

По словам Хожаинова, на территории будет работать вай-фай, там установят новые урны и скамейки, комнату матери и ребенка, а также бордюры. Основной задачей при благоустройстве поставили сохранить природный ландшафт, поэтому пешеходные и велосипедные дорожки проложат так, чтобы не приходилось вырубать деревья.

Как отметил глава округа, самая главная ценность муниципалитета - это люди, которые также внимательно относятся ко всем работам, что проводит администрация.

«Самое главное богатство - это люди, очень образованные, они очень переживают за наш округ, внимательно относятся ко всем работам, которые администрация проводит», - сказал он.

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Благоустройство Черноголовка
08 мая 2024, 17:47
Школьник из Подмосковья создал робота для изготовления тортов
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Ученик 11 класса образовательного центра «Флагман» Валерий Фокин разработал робота «КондиБот», который автоматизирует процесс приготовления тортов. Об изобретении рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«КондиБот» состоит из руки-манипулятора для перемещения коржей, накопителя коржей, робота-художника, а также системы транспортировки, перемещающей изделие.

Валерий уже представил свою разработку на всероссийской олимпиаде по технологии в направлении робототехники и стал призером ее заключительного этапа. Школьник также завоевал диплом призера на конференции в МГТУ имени Баумана.

Управлять устройством можно с помощью приложения. Воплотить идею в жизнь помогли специалисты Центра молодежного инновационного творчества «Роболатория» из городского округа Одинцово. Здесь занимаются ребята с четырех лет. Учатся программировать, создавать игры и сайты.

«Центр помогает школьникам найти необычную идею для своего проекта, которая потенциально может стать основой для будущего высокотехнологичного бизнеса. Даже на федеральных конкурсах школьники в основном представляют очень стереотипные проекты, которые имеют мало отношения к реальной жизни. Мы хотим изменить это», - отметил директор ЦМИТ «Роболатория» Дмитрий Мартынов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Это одно из самых крупных образовательных учреждений Московской области. Его ведущими профилями станут математика, программирование и физика.

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Благоустройство Черноголовка
08 мая 2024, 17:45
Уличное освещение модернизируют на Текстильной улице в Лобне
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Заместитель главы городского округа Лобня по вопросам благоустройства Сергей Лопатников провел обход территории округа. Он встретился с жителями домов № 6, № 8 и № 12 на улице Текстильная.

Жителей волнует качество освещения детских площадок и тротуаров. Этот вопрос, а также благоустройство контейнерных площадок и по ремонт тротуаров Сергей Лопатников принял в работу.

Напомним, в Лобне действует система, согласно которой за каждым микрорайоном закреплен ответственный заместитель главы. Он контролирует содержание территорий и оперативное решение поставленных жителями задач. Анонсы каждой встречи представители администрации публикуют на своих страницах в социальных сетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Благоустройство ЖКХ Лобня
08 мая 2024, 17:29
Юные лесничие в Шатуре помогли облагородить могилы ветеранов
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Учащиеся школьного лесничества «Родничок» в Шатуре привели в порядок могилы участников Великой Отечественной войны. Участники субботника подмели территорию, убрали мусор и прошлогоднюю траву, а также протерли памятники и ограды.

«Память о великом поколении победителей вечна. В преддверии праздника мы отдаем дань уважения прошлому, воинам, которые, не жалея своей жизни, боролись за освобождение родины, приближали день Победы, как могли», - отметили в Комлесхозе Московской области.

Напомним, 8 мая губернатор Андрей Воробьев вместе с ребятами из Балашихинского лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. День Победы - навсегда большой, важный праздник для всей страны, подчеркнул глава региона.

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День Победы 9 мая Шатура

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