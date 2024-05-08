Более тысячи мемориалов воинской славы проверили в Подмосковье

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По результатам обходов, сотрудники обслуживающих организаций устранили 54 замечания, провели покрасочные работы, удаление пыли, посадку цветов, восстановление плитки и облицовки, а также уборку объектов.

Так, например, в Лобне инспекторы территориального отдела № 8 проверили мемориальный комплекс «Зенитное орудие» в 3-м микрорайоне, братскую могилу «Звонница» на площади у Букинского шоссе, а также «Лобненский рубеж» в сквере Защитников Москвы.

По требованию сотрудников территориального отдела № 5 МБУ Спецслужба «Успенское» в Одинцовском районе была проведена очистка прилегающей территории Памятника на братской могиле 2-х воинов Советской Армии в поселке Николина гора от мелкого мусора.

В ГУСТ МО добавили, что во время инспекций содержания мемориальных комплексов сотрудники ведомства также почтили память павших воинов и героев Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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