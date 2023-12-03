Более тысячи машин будут расчищать дороги Подмосковья от снега ночью

«Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. В день на дорогах Подмосковья работало более 1100 единиц, в ночь запланирован выпуск 1300 единиц для того, чтобы к утру понедельника обработать и почистить дороги, обеспечить работу транспорта, в первую очередь общественного», - сообщил министр.

Оперативный штаб работает круглые сутки и взаимодействует с экстренными службами, добавил он. Гержик посоветовал жителям не пользоваться личным транспортом в метель.

«Если оказались за рулем, будьте предельно внимательны, сбрасывайте скорость перед поворотами и пешеходными переходами», - добавил Гержик.

Ранее два десятка машин столкнулись на Новорижском шоссе из-за снегопада: водители не справились с управлением. Обошлось без пострадавших, но движение на дороге затруднено.