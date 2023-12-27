27 декабря 2023, 02:00

Более тысячи лавочек-навигаторов установили в лесах Подмосковья

Комитет лесного хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Замдиректора филиала «Русский лес» «Мособллеса» лесничий Сергей Агеев рассказал в эфире «Радио 1» о значении лавочек-навигаторов в подмосковных лесах. По его словам, в регионе установили 1068 таких объектов. Об этом сообщил комитет лесного хозяйства Московской области.

Проект стартовал в 2020 году. Лавочки делают лесничие из подручного материала - валежника. Их оборудовали в местах, где чаще всего за последние пять лет терялись люди.

«Все лавочки функциональны, удобны и качественно сделаны. На них указано направление и расстояния до ближайшего населенного пункта, а также координаты GPS. Такое простое на вид решение помогает не только заблудившемуся путешественнику сориентироваться, но и отдохнуть, набраться сил во время прогулки по лесу», - рассказала Агеев.

Также проект отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в номинации «Прорыв года». Лавочки-навигаторы установили во всех 19 лесничествах региона.

«Вреда экологии они ни в коем случае не наносят, так как сделаны из натурального дерева, при их изготовлении живые деревья не пострадали. Дизайн разрабатывается нашими старшими участковыми лесничими и лесными инспекторами», - сообщил лесничий.

По его словам, объекты выглядят по-разному. Некоторые лесничие мастерят лавочки в форме компаса, стрелы, сказочных или диких зверей. На них краской или резьбой наносят сведения о направлении и расстоянии до населенного пункта, а также координаты. В случае потери человек сможет позвонить в 112 и сообщить их, чтобы его вызволили. Число заблудившихся благодаря лавочкам уменьшилось, заключил Агеев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Экология
27 декабря 2023, 00:23
Посетители стенда Подмосковья на ВДНХ поучаствовали в мастер-классе «Гжельская роспись»
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Гости выставки-форума «Россия» на ВДНХ поучаствовали в мастер-классе «Гжельская роспись», который прошел 26 декабря. Мероприятие провело предприятие ООО «Галактика и Компания», создающее изделия народного художественного промысла.

Участники мастер-класса смогли почувствовать себя художниками и создать изделия в гжельской технике, которые могут стать прекрасным новогодним украшением или подарком близким. Мероприятие оказалось интересным как взрослым, так и детям.

«Гжель - это изделия из фарфора, которые всегда изготавливаются вручную! На белоснежном фоне кистью мастера создаются великолепные цветочные и растительные орнаменты кобальтовой краской: насыщенный синий цвет переходит в нежно голубой, создавая неповторимый рисунок!» - отметили организаторы мастер-класса.

Ранее стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» представил уникальные художественные промыслы. Среди них были Гжельская керамика, Павловопосадский платок, Вербилковский фарфор, Жостовские подносы, Богородская игрушка и Федоскинская фабрика миниатюрной живописи.

Художники ВДНХ Выставка-форум «Россия»
26 декабря 2023, 22:07
Социальную адаптацию иностранных граждан обсудили в Красногорске
Читайте нас в: Google Новости
В Красногорске состоялось заседание Консультативного совета по делам национально-культурных автономий в Московской области. На нем обсудили социальную адаптацию иностранцев, которые работают в регионе.

«Наша с вами задача - заниматься разъяснительной и проактивной работой. Для всех был непростой год, было много вопросов, требующих нашего внимания. Нужно очень грамотно подходить к решению этих задач в каждом конкретном случае», - заявила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе на открытии заседания.

В нем поучаствовали руководители национально-культурных, общественных и религиозных организаций, парламентарии и другие.

«Подмосковье всегда было не только активным проводником государственной и национальной политики, но и зарекомендовало себя как площадка передового опыта и позитивных практик в этой сфере, внутренней жизни, как в ЦФО, так и во всей стране. Нельзя не вспомнить, что один из первых форумов „Народы России“, первые конкурсы социальных проектов, первые дома национальности», - сообщил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Зорин.

На данный момент в Подмосковье работают 128 национальных общественных объединений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск
26 декабря 2023, 18:52
Еще 19 учреждений в Подмосковье назвали в честь государственных и общественных деятелей
Читайте нас в: Google Новости
Министерство территориальной политики присвоило почетные имена государственных и общественных деятелей 19 подмосковным учреждениям в 2023 году. Речь идет об образовательных, медицинских и культурных организациях.

«Одно из направлений деятельности нашего ведомства - присвоение почетных имен государственных и общественных деятелей государственным предприятиям и учреждениям Московской области», - уточнили в министерстве.

Так, в этом году школу № 3 в Дедовске назвали в честь дважды Героя Советского Союза Белобородова, школа № 15 получила имя Героя Российской Федерации Буриличева, а детская областная больница обрела имя Леонида Рошаля.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск
26 декабря 2023, 18:39
Юным футболистам в Серпухове подарили форму и мячи к Новому году
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Депутат Госдумы Александр Коган в преддверии Нового года посетил воспитанников футбольной секции при школе № 11 в Серпухове. Ребята получили в подарок новую форму и инвентарь.

«Все началось с акции Единой России „Собери ребенка в школу“. В конце августа привезли в серпуховскую семью рюкзаки со всем необходимым для учебы. Тогда я и познакомился с Сашей Бутыриным», - рассказал Коган.

По словам депутата, позже Саша нашел его в соцсетях и попросил помочь команде обновить футбольную форму. Так, в школьную секцию передали 20 комплектов формы и семь мячей. Депутат поздравил ребят с наступающим праздником, пожелал продуктивных тренировок и побед.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Футбол

Новости по теме