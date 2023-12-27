Более тысячи лавочек-навигаторов установили в лесах Подмосковья

Проект стартовал в 2020 году. Лавочки делают лесничие из подручного материала - валежника. Их оборудовали в местах, где чаще всего за последние пять лет терялись люди.

«Все лавочки функциональны, удобны и качественно сделаны. На них указано направление и расстояния до ближайшего населенного пункта, а также координаты GPS. Такое простое на вид решение помогает не только заблудившемуся путешественнику сориентироваться, но и отдохнуть, набраться сил во время прогулки по лесу», - рассказала Агеев.

Также проект отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в номинации «Прорыв года». Лавочки-навигаторы установили во всех 19 лесничествах региона.

«Вреда экологии они ни в коем случае не наносят, так как сделаны из натурального дерева, при их изготовлении живые деревья не пострадали. Дизайн разрабатывается нашими старшими участковыми лесничими и лесными инспекторами», - сообщил лесничий.

По его словам, объекты выглядят по-разному. Некоторые лесничие мастерят лавочки в форме компаса, стрелы, сказочных или диких зверей. На них краской или резьбой наносят сведения о направлении и расстоянии до населенного пункта, а также координаты. В случае потери человек сможет позвонить в 112 и сообщить их, чтобы его вызволили. Число заблудившихся благодаря лавочкам уменьшилось, заключил Агеев.

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