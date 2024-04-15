Более тысячи километров дорог отремонтируют в Подмосковье к осени

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Как рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, рабочие уже приступили к ремонту 19 муниципальных и 10 региональных дорог.

«Отфрезеровали почти 93 тысячи старого покрытия и уложили около четырех тысяч квадратных метров нового покрытия, помимо этого начали работы по разборке старого бортового камня и старых тротуаров, которые также входят в план ремонтных работ», - рассказал Гержик.

Он отметил, что ремонт на региональных дорогах в этом году проведет Мосавтодор.

Ремонт покрытия выполнят с применением асфальтобетонных смесей, а к осени планируется обновить 1100 километров покрытия на более чем тысяче участков дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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