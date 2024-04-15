Более тысячи дошкольников приняли участие в отборочном этапе спартакиады в Химках

Тропу вдоль забора школы № 33 в балашихинском микрорайоне 1 Мая обустроят по просьбе жителей. Об этом стало на встрече активистов с заместителем главы городского округа Дмитрием Варнавским

В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали, что к новому учебному году вдоль забора школы № 33 оборудуют 98-метровую пешеходную дорожку. Также согласовали озеленение аллеи, расположенной между территориями образовательного учреждения. Во второй половине мая здесь запланировано посадить 30 саженцев сирени и жасмина.

«Провели обход территории, обозначив перспективные объекты для благоустройства. С подрядчиками посмотрели организацию капитального ремонта в двух многоквартирных домах. В одном идет ремонт фасада, в другом - ремонт кровли. Подрядчик получил замечание, которое будет устранять. По итогам обхода зафиксировали ряд поручений, наметили планы по проведению субботника», - рассказал Дмитрий Варнавский.

Жители также подняли тему детской безопасности. По их просьбе изменят организацию пешеходного перехода у дома № 31, а около дома № 27 может появиться искусственная дорожная неровность. Помимо этого, определили работы по благоустройству детской площадки во дворе дома № 9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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