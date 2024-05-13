Более тысячи домов отремонтировали в Подмосковье с начала года

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По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, с 2014 года в Подмосковье строители отремонтировали более 17,2 тысяч многоквартирных домов.

«В результате проведенных работ жилищные условия улучшены у 3,5 миллионов подмосковных жителей» - рассказал Велиховский.

Он добавил, что до конца года в планах отремонтировать еще 4,2 тысячи многоквартирных домов. Также в рамках программы планируется заменить системы внутридомового газового оборудования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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