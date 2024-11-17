17 ноября 2024, 14:26

Более тысячи деревьев высадят около новой школы в микрорайоне 10А в Реутове

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В микрорайоне 10А города Реутов стартовали работы по озеленению территории новой школы, которая должна быть сдана в конце 2024 года. Рабочие уже начали высаживать деревья и кустарники, которые хорошо приживаются в местном климате и почве.

Среди выбранных сортов - клены, липы, сосны, яблони и цветущие кустарники. Высота саженцев варьируется от трех до пяти метров. Специалисты-биологи уверены, что растения успешно переживут пересадку в конце ноября, что позволит им адаптироваться к зимним условиям и к весне набраться сил для активного роста и развития. В общей сложности вокруг образовательного учреждения появится зеленая зона из тысячи новых растений.

Напомним, что новая школа станет флагманом образовательной системы Реутова и будет оснащена современными методами обучения. В здании предусмотрены учебные классы, кабинеты внеурочной деятельности, два спортивных зала, актовый зал, библиотечно-информационный центр, а также столовая на 550 мест с пищеблоком и медицинским блоком. Кроме того, на территории школы будет создано спортивное ядро и игровая инфраструктура, что сделает ее привлекательным местом для учебы и отдыха детей.

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Благоустройство Школы Реутов
17 ноября 2024, 14:35
Ученики академии музыки Гнесиных проведут концерт в школе искусств в Химках
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Концерт медных духовых инструментов и мастер-класс от Заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Хаимовича Школьника пройдут в Школе искусств в Химках. Мероприятия запланированы на 24 ноября.

Концерт медных духовых инструментов представят ученики Российской академии музыки имени Гнесиных, а маэстро Владимир Школьник поделится с учащимися Центральной детской школы искусств знаниями во время мастер-класса.

«Владимир Хаимович - выдающийся музыкант и педагог с почти 50-летним опытом работы. Он не только талантливый преподаватель по тромбону, но и артист Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии, где за годы своей карьеры завоевал признание и уважение коллег и зрителей. Его мастерство и глубокое понимание музыкального искусства сделали его одним из самых востребованных педагогов в России», - рассказала директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Начало мастер-класса запланировано на 12:00. Музыканты узнают тонкости игры на тромбоне, а в 14:00 все желающие смогут посетить концерт.

«После мастер-класса мы приглашаем всех на концерт, где выступят талантливые студенты профессора Школьника. Среди них - бывшие воспитанники Центральной детской школы искусств, которые с гордостью представят свои навыки и достижения. Этот концерт - не только возможность увидеть выступления будущих звезд музыкального мира, но и прекрасный способ поддержать и вдохновить молодые таланты», - отметила Инна Монастырская.

Муниципальный депутат Николай Томашов отметил, что Центральная детская школа искусств в Химках - флагман творческого образования. Ученики и преподаватели занимают призовые места на всероссийских и международных конкурсах, участвуют в реализации программ губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Химки Россия
17 ноября 2024, 14:33
Эпизод новогоднего фильма «Елки-11» сняли в Химках
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В Химках на улице Маяковского прошли съемки фильма «Елки-11». Кинокартина выйдет в прокат в середине декабря.

«Елки» - серия комедийных новогодних фильмов. Они выходят с 2010 года. Кинокартины рассказывают о чудесах, которые происходят в канун Нового года. Судьбы людей из разных уголков страны переплетаются между собой удивительным образом.

В этом году главные роли исполнили Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, а также турецкий актер Бурак Озчивит.

Отметим, в Химках неоднократно снимали различные фильмы. В списке кинокартин - «Молодежка. Новая смена», «Последний богатырь», «Корень зла», спортивная драма «Тренер», а также сериалы «Вампиры средней полосы» и «Горячая точка 2». В усадьбе Середниково снимали один из сезонов мистического шоу «Битва экстрасенсов».

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Химки
17 ноября 2024, 12:58
Партию гуманитарной помощи отправили из Коломны в зону СВО
МУП «Тепло Коломны»
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Сотрудники предприятия «Тепло Коломны» собрали партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Груз сформировали в рамках акции «Всем коллективом за победу», которую проводит сообщество «ZOV Своих не бросаем».

К акции присоединились сотрудники «Тепло Коломны» во главы с директором предприятия, муниципальным депутатом Николаем Герлинским.

Сообщество «ZOV Своих не бросаем» создали Елена Галкина и ее супруг - майор запаса, Герой России Григорий Галкин. Они уже не раз объединяли неравнодушных жителей.

«Мы всегда на связи с бойцами и командованием, всегда из первых уст получаем информацию о том, что сейчас нужно ребятам», - подчеркнула Елена Галкина.

Воинам доставят сварочный инверторный аппарат, газовые плиты, автомобильные цифровые радиостанции, автономные автомобильные печки, портативные рации, газовые баллоны, горелки, зажигалки, веревки, карабины, наборы посуды, комплекты термобелья, скотч, коврики, мешки для мусора, туристические лопатки, аптечки, фонари светодиодные, ножи складные, рюкзаки походные, спальные мешки и штормовые спички.

«Коллектив МУП „Тепло Коломны“ на постоянной основе помогает бойцам, которые защищают страну в зоне проведения специальной военной операции. Там находятся наши родные, братья, друзья, земляки, и в такой ситуации просто нельзя оставаться равнодушным. Российский солдат сегодня - это оплот надежды на победу мира в борьбе с нацизмом. Наша задача - оказывать всяческую посильную помощь для приближения этой победы», - прокомментировал Николай Герлинский.

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Коломна
17 ноября 2024, 12:56
Поисковые отряды в Коломне подвели итоги экспедиций в 2024 году
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«Вахты памяти — 2024»Мероприятие прошло в молодежном центре «Выбор».

Поисковые отряды Коломны подвели итоги проекта «Вахты памяти - 2024».

Мероприятие прошло в молодежном центре «Выбор».

В этом году в «Вахтах памяти» принимали участие отряды «Суворов», «Имени дважды Героя Советского Союза Василия Александровича Зайцева», объединение «Георгий Победоносец» при школе № 2 в Озерах и географическое общество «Робинзоны во Вселенной» гимназии № 2.

Ребята принимали участие в разведывательных экспедициях в Волгоградской, Калужской и Ленинградской областях - более 150 человек выезжали на поля сражений. Они обнаружили останки 30 солдат и командиров, которые пропали без вести в годы Великой Отечественной войны, установили памятный знак воинам 136-й стрелковой дивизии и перезахоронили с почестями 26 советских бойцов.

«За вклад в патриотическое воспитание молодежи, всестороннюю работу по увековечиванию памяти героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, повышение внимания к отечественной военной истории и противодействие попыткам ее искажения вручил благодарности от РВИО», - рассказал председатель коломенского отделения Российского военно-исторического общества, депутат Совета депутатов городского округа Коломна Андрей Ваулин.

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Коломна Великая Отечественная война

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