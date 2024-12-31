31 декабря 2024, 20:33

Более тысячи человек приняли участие в «Манжосовской лыжной гонке» в Одинцове

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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В канун Нового года состоялась 55-я «Манжосовская лыжная гонка». Среди почетных гостей были чемпионы и призеры Олимпийских игр, а также заслуженные тренеры. Пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина поздравила участников с Новым годом и выразила надежду, что гонка станет для начинающих лыжников первым шагом к спортивным достижениям.

Более 1,5 тысячи любителей лыж собрались на трассе в Одинцовском парке. Участникам предложили дистанции от 600 метров до 18 километров. Также состоялся костюмированный забег на 1,2 тысячи метров, в котором приняли участие лыжники в карнавальных костюмах.

Для ветеранов гонки была выделена отдельная категория. Они вышли на старт в ретро-костюмах и с раритетным инвентарем. Александр Воронин пробежал 6 километров на лыжах 1926 года выпуска, а Анатолий Слугин, ставший победителем 50 лет назад, принял участие в юбилейном старте.

Александр Зарецкий отметил, что участвовал в 52 гонках из 55 проведенных. По его словам, это прекрасное мероприятие, подарившее ему и другим участникам отличное настроение. Он пожелал всем здоровья и исполнения желаний в новом году.

Спортсмены Новый год
31 декабря 2024, 20:05
«Пусть все мечты обязательно исполнятся». Воробьев обратился к жителям Подмосковья в канун Нового года
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. В своем обращении он подчеркнул, что это всегда теплый и семейный праздник, который в каждом доме встречают по-особенному. Он также пожелал, чтобы все желания обязательно исполнились.

«Дорогие и уважаемые жители нашего Подмосковья, Новый год - это всегда теплый и семейный праздник, который в каждом доме особенный. Когда рядом родные и близкие, малыши ждут подарков, а мы, родители, стараемся их порадовать, сделать самым добрым и счастливым вечер уходящего года», - заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что уходящий год выдался непростым, особенно для тех, чьи отцы, мужья и братья сейчас находятся в зоне СВО.

«Для тех, кто защищает Отечество и тех, кто ждет своих близких дома. Хочу сказать слова благодарности нашим Героям, бойцам, которые выполняют тяжелую и опасную работу. Всем, кто упорно трудится, приближая нашу победу», - подчеркнул глава региона.

Воробьев также поблагодарил жителей Подмосковья, кто оказывает поддержку военнослужащим и заверил, что она продолжится. При этом к каждому бойцу и его семье будет выработан отдельный подход.

«В новый год всегда хочется взять с собой все самое важное и дорогое. Пусть это будут наши родные и друзья, добрые дела, поддержка и любовь. Пусть все мечты обязательно исполнятся, а в каждой семье и каждом доме всегда будет место празднику, теплым словам и добрым улыбкам. Счастливого Нового года, наше родное, дорогое Подмосковье!» - подытожил Воробьев.

Праздники Семья Андрей Воробьев Новый год Обращение губернатора Московской области
31 декабря 2024, 19:14
Еще 10 воздушных линий электропередачи отремонтировали на востоке Подмосковья
Россети Московский регион
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Специалисты энергетического сектора завершили значительные работы по замене опор на воздушных линиях электропередачи в восточной части Подмосковья. Мероприятия проводились в рамках программы по обновлению деревянных опор ВЛ 35-110 кВ компании «Россети Московский регион».

В ходе работ бригада линейщиков обслуживала десять высоковольтных линий общей протяженностью 190 километров. В 2023 году специалисты заменили 245 деревянных опор на современные железобетонные на таких линиях, как «Бакунино - Голутвин», «Голутвин - Рубин», «Федино - Рыболово», «Чанки - Пески», а также на ВЛ 35 кВ «Зарайск - Третьяково» и «Третьяково - Луховицы» с отпайкой.

На трех из этих линий - «Голутвин - Рубин», «Зарайск - Третьяково», «Третьяково - Луховицы» - замена опор продолжится в 2024 году. В том же году энергетики также планируют замену опор на четырех других высоковольтных линиях: «Бакунино - Суворово», «Пески - Фабричная», «Фабричная - Лопатино» (все напряжением 110 кВ) и ВЛ 35 кВ «Цурюпа - Лопатино 2».

Все семь линий, на которых проводили работу, были введены в эксплуатацию в период с 1929 по 1954 год. В соответствии с программой, в 2024 году планируется замена 304 опор на этих линиях. В результате модернизации за два года заменили 549 устаревших деревянных опор на новые железобетонные.

Эти мероприятия значительно повысили надежность и качество электроснабжения для 106 тысяч бытовых потребителей, 421 социально значимого объекта и промышленных предприятий в округах Воскресенск, Коломна, Луховицы и Зарайск.

Электричество Работа
31 декабря 2024, 19:00
Мусорные баки обновили на 60 контейнерных площадках Каширского кластера
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Активная работа региональных операторов по ремонту и восстановлению контейнеров для твердых бытовых отходов даже в праздничные дни продолжается в Подмосковье. В преддверии Нового года команда регоператора Каширского кластера выполнила значительный объем работ в различных муниципалитетах.

В Ленинском районе заменили четыре контейнера на бульваре Зеленые Аллеи, а также на улице Станислава Рихтера в деревне Лопатино. В Видном новая контейнерная площадка была установлена на улице Советской и в микрорайоне Солнечный. Контейнеры также заменили на улицах Радужной и Лемешко, а в Горках Ленинских обновление коснулось площадки на проспекте Южном.

В Каширском районе работы охватили установку и замену контейнеров в Кашире и деревнях Большое Кропотово, Большое Руново и Новоселки. Особенное внимание уделили обновлению на улице Железнодорожной в городе Кашире.

В Домодедове новые контейнеры появились в селе Успенское и на улицах Корнеева и Советской. Замена контейнеров прошла и в микрорайонах города, например в Востряково и Барыбино, где также установили новые площадки.

Таким образом, работы по улучшению инфраструктуры в сфере сбора отходов продолжаются во всех муниципалитетах Подмосковья.

ЖКХ Экология Мусор
31 декабря 2024, 17:02
Новогодний турнир по спортивной гимнастике прошел в Подольске
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В новогоднем турнире по спортивной гимнастике приняли участие 60 гимнасток из Подольска. Все получили сладости от Деда Мороза и Снегурочки.

Новогодний турнир прошел в спортивной школе «Лидер». В нем приняли участие десятки спортсменов, в том числе самые юные гимнастки 2018 года рождения.

«Для многих девочек это были первые соревнования, и они волновались. Но, как настоящие спортсменки, справились с эмоциями и показали хорошие результаты - завоевали шесть призовых мест», - сказала заведующая отделением спортивной гимнастики СШОР «Лидер» Ольга Банк.

В старших возрастных группах наилучшие результаты показали Ксения Матвеева, Варвара Бойкова, Пелагея Ершова, Екатерина Мустафаева, Маргарита Старостина, Полина Сибирякина, Злата Гварамия и Елизавета Соловьева.

Победителям вручили дипломы и медали, а всем участникам - сладкие призы от Деда Мороза и Снегурочки.

Подольск

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