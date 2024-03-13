Более тысячи человек приняли участие в фестивале лыжного спорта в Подольске

Фельдшер скорой помощи из городского округа Химки Татьяна Ефимова купила квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Больше всего переезду обрадовался маленький сын.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что трудовой стаж Татьяны Ефимовой составляет девять лет.

«Всегда хотелось помогать людям. Нравится приходить первой на помощь, быть рядом в сложной ситуации, видеть результаты. Иногда это спасенные жизни», - говорит она.

О возможности получить сертификат на льготную ипотеку узнала от коллег. Подала заявление, и получилось.

«Родные стены всегда лучше, чем съемное жилье. Кроме того, мы смогли выбрать квартиру так, чтобы и до работы было близко, и район был зеленым. Свежайший воздух. Вид из окна - на лес. Сынишка особенно в восторге», - рассказывает фельдшер.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые, молодые специалисты и тренеры.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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