21 января 2025, 10:00

Более тысячи человек посетило крещенские купания в Воскресенске

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Крещенские омовения традиционно совершает большое количество жителей муниципалитета. Воскресенцы приходят к купелям целыми семьями.

В каждом месте для крещенских купаний были установлены теплые помещения для переодевания, деревянные настилы и ограждения. Возле купелей установили палатки, где посетители могли согреться и выпить чаю. Безопасность обеспечивали сотрудники полиции, медики и спасатели.

В ночь на Крещение в храмах прошли праздничные службы, в которых приняли участие верующие жители Воскресенска. Там также можно было запастись крещенской водой.

В городском округе в этом году обустроили два места для крещенских купаний - на ручье у храма в городе Белоозерский и на озере Светлом в микрорайоне Лопатинский. В ночь с 18 на 19 января там побывало более тысячи человек, в том числе дети и молодежь. Традиционный обряд купания в иорданях совершили около 600 человек.

Праздники Православие Воскресенск
21 января 2025, 10:42
Подмосковный спортсмен выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях по стрельбе
Стрелковый союз России
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Подмосковный спортсмен Тимофей Алейников выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. В них участвовали 537 спортсменов из 41 региона России.

Как рассказали в региональном Минспорте, Тимофей Алейников стал бронзовым призером в упражнении «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов, три положения». Эта дисциплина входит в программу Олимпийских игр За победу в ней боролись 63 человека. В результате победителем стал представитель Республики Удмуртия, на второй ступени пьедестала расположился спортсмен из Владимирской области, а подмосковный стрелок закрыл тройку лидеров.

Соревнования проходили в Ижевске с 11 по 20 января в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Спортсмены
21 января 2025, 10:37
Соблюдение правил перевозки детей в автомобилях проверили в Видном
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Сотрудники ГАИ в Ленинском округе провели акцию «Детское кресло». Они проверили около 150 автомобилей и вручили владельцам информационные памятки.

Рейд провели для того, чтобы привлечь внимание водителей к безопасной перевозке детей. Сотрудники ГАИ проверили 148 автомобилей, из них в 33 обнаружили нарушения.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические беседы с участниками дорожного движения, призывая водителей-родителей задуматься над вопросом обеспечения детской безопасности на дороге. Очень важно при каждой поездке использовать детские удерживающие устройства и пристегивать детей ремнем безопасности», - уточнили в Управлении МВД России по Ленинскому округу.

Рейд провели около торговых центров. Сотрудники ГАИ поговорили с водителями, у которых в машине находились дети. Они вручили родителям информационные листовки с напоминанием о том, что перевозить детей до 12 лет необходимо только в удерживающем устройстве согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения в России. Автоинспекторы также обратили внимание на то, что адаптер для ремня безопасности не является приспособлением для перевозки детей.

Сотрудники ГАИ выявили 33 нарушения. В отношении нарушителей составлены протоколы. Напомним, штраф за перевозку ребенка без детского кресла в России - три тысячи рублей.

Ленинский округ
21 января 2025, 10:37
Новая поликлиника на 750 посещений в смену откроется в Видном в 2025 году
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Строительная готовность поликлиники вблизи деревни Сапроново под Видным составила 73%. Медицинские учреждение для детей и взрослых планируют открыть в 2025 году.

Строительство медицинских учреждений в Ленинском округе - важная часть развития инфраструктуры для жителей муниципалитета. Поликлинику на 750 посещений в смену возводят в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Учреждения здравоохранения возводим в быстро развивающихся микрорайонах, где дополнительные социальные объекты особенно востребованы. Поликлинику в Сапронове будет удобно посещать в том числе жителям крупного 6-го микрорайона Видного, а в ЖК „Пригород Лесное“ появится самое большое медучреждение муниципалитета в шаговой доступности от дома», - подчеркнул глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Рабочие монтируют системы вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения. Параллельно с этим ведутся работы по внутренней и внешней отделке, устройству сетей ливневой и хозбытовой канализации.

Стоимость объекта превысила три миллиарда рублей, из них больше половины - средства регионального бюджета.

В здании предусмотрели три выхода в различные медицинские блоки, в том числе детскую и взрослую поликлиники, а также в травматологию. В новом учреждении расположатся терапевтические и педиатрические отделения, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, неотложная помощь, стоматология, отделение лучевой диагностики с тяжелым оборудованием, отделение восстановительной медицины и реабилитации, дневной стационар. Многопрофильный центр планируют открыть в 2025 году.

Поликлиники Нацпроекты Ленинский округ
21 января 2025, 10:22
Научный сотрудник из Королева приобрел жилье по программе «Бюджетная ипотека»
Министерство жилищной политики Московской области
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Новая мера поддержки специалистов начала действовать в Подмосковье. Программа «Бюджетная ипотека» помогает приобрести собственные квадратные метры на льготных условиях, о чем рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Одним из первых участников программы стал научный сотрудник из городского округа Королев. Александр Тожокин занимает должность начальника бюро в РКК «Энергия». До этого он жил в квартире, которую предприятие предоставляло ему по коммерческому найму. Потом узнал о новой жилищной программе и решил поучаствовать.

«Это новая мера поддержки, в которой я прохожу по условиям. Выбрал „однушку“ в новостройке. Важным критерием для меня было расположение, удобство в пути до работы. Дом уже готов», - рассказывает специалист.

Стать участниками программы «Бюджетная ипотека» могут медицинские работники, педагоги, ученые и уникальные специалисты. Они получат субсидию от правительства Подмосковья на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья, а также снижение процентной ставки по кредиту на 2% за счет бюджета Московской области на весь срок кредита. Максимальный размер кредита - 15 миллионов рублей.

Участники программы должны заключить трудовой договор с организацией на срок не менее пяти лет.

Ипотека Королев

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