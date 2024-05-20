Более тысячи человек посетили фестиваль домашних животных в Ногинске
Первый фестиваль домашних животных «Лапки» прошел в центральном парке Ногинска 19 мая. Гостями мероприятия стали больше тысячи человек, о чем рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Организаторы подготовили насыщенную программу. Желающие послушали лекции зоо-психолога, зоо-диетолога, грумера, кинолога и заводчика кошек. Владельцы получили ценные советы по содержанию животных, получили рекомендации для поддержания их здоровья.
В программе дня прошли показательные выступления собачьих клубов. А для детей провели игровую программу с аквагримом и активностями.
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