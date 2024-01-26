Более тысячи человек и 400 машин привлекли к уборке улиц Подмосковья после ночного снегопада

Встреча жителей микрорайона Восточный с главой городского округа Подольск Григорием Артамоновым прошла в Доме культуры «Плещеево». Основными темами для обсуждения стали вопросы ЖКХ, дорожного движения, экологии и здравоохранения.

Жители узнали на встрече, что до конца февраля в микрорайоне появится банкомат, а на нескольких дорогах установят запрещающий парковку большегрузов знак. Звучали и вопросы по поводу рекультивации бывшего мусорного полигона, расположенного недалеко от домов.

«Росприроднадзор совместно с Министерством экологии Московской области проведет проверку собственников, точнее арендаторов этого полигона, и проверит, как там происходит переработка отходов. Через месяц мы компетентно сможем доложить обстановку по данному вопросу», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Также по просьбе жителей замдиректора автоколонны возьмет под контроль работу автобусных маршрутов № 1 и № 18. Глава округа поручил согласовать дополнительный маршрут с частным перевозчиком.

Еще один острый вопрос касается работы поликлиники на Плещеевской улице.

«На прошлой встрече прозвучал вопрос об организации пункта забора биоматериала в нашем поликлиническом отделении на Плещеевской, 33А. С недавнего времени мы проводим его ежедневно. Раньше забор крови проводился только вторник и четверг», - рассказала заведующая обособленного структурного подразделения № 1 Подольской областной клинической больницы Наталья Артемова.

Жители узнали на встрече, что до конца февраля в микрорайоне появится банкомат, а на нескольких дорогах установят запрещающий парковку большегрузов знак. Звучали и вопросы по поводу рекультивации бывшего мусорного полигона, расположенного недалеко от домов.

«Росприроднадзор совместно с Министерством экологии Московской области проведет проверку собственников, точнее арендаторов этого полигона, и проверит, как там происходит переработка отходов. Через месяц мы компетентно сможем доложить обстановку по данному вопросу», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Также по просьбе жителей замдиректора автоколонны возьмет под контроль работу автобусных маршрутов № 1 и № 18. Глава округа поручил согласовать дополнительный маршрут с частным перевозчиком.

Еще один острый вопрос касается работы поликлиники на Плещеевской улице.

«На прошлой встрече прозвучал вопрос об организации пункта забора биоматериала в нашем поликлиническом отделении на Плещеевской, 33А. С недавнего времени мы проводим его ежедневно. Раньше забор крови проводился только вторник и четверг», - рассказала заведующая обособленного структурного подразделения № 1 Подольской областной клинической больницы Наталья Артемова.

Все озвученные обращения взяли в работу. По просьбам жителей в ближайшие дни также пройдут встречи с представителями «Теплосети» и с сотрудниками детской городской поликлиники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Все озвученные обращения взяли в работу. По просьбам жителей в ближайшие дни также пройдут встречи с представителями «Теплосети» и с сотрудниками детской городской поликлиники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».