23 августа 2024, 12:16

Более трех километров дорог к участкам для многодетных построят в Дубне

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Подрядчик обустраивает дороги с покрытием из щебенки на «поле для многодетных» в Дубне. Срок окончания работ — до конца сентября.

Подрядчик строит дороги на улицах Цветочной, Земляничной, Ромашковой и Васильковой, а также на трех переулках. Общая протяженность сети - около трех километров. В будущем ее можно использовать как основу и выполнить асфальтирование, а пока рабочие покрывают все щебнем и строят дренажную систему с канавами.

На «поле для многодетных» проживают 383 семьи из Дубны. Этого строительства они ждали шесть лет.

«Наш глава города Максим Тихомиров оказал содействие и выделил средства в количестве, которое предусматривает строительство уже в этом году трети всех дорог на нашем поле», - рассказал председатель Дубненского объединения многодетных семей «Аист» Павел Грек.

Заместитель главы городского округа Дубна Алексей Степаненко пояснил, что встречи с жителями будут проходить раз в три недели.

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Дубна Дороги
23 августа 2024, 11:56
Две школы Серпухова вошли в топ-100 лучших в Подмосковье
Пресс-служба губернатора Московской области
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Школа № 18 и гимназия «Протвино» в Серпухове вошли в сотню лучших учреждений образования Московской области. Всего в «зеленую зону» рейтинга включили 16 школ округа.

Итоги рейтинга школ региона объявили в Доме правительства Московской области на съезде учителей. Также на встрече отметили лучших педагогов. В их числе оказался народный учитель России, почетный житель Серпухова, директор Губернского колледжа Александр Лысиков. Ему вручили знак преподобного Сергия Радонежского. Его педагогический стаж насчитывает 53 года, из них 39 лет он посвятил руководству колледжем.

Кроме того, почетное звание Заслуженный работник образования Московской области присвоили директору Серпуховского колледжа Татьяне Федоровой и директору флагманской школы № 12 «Центр образования» Ольге Зендриковой.

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Школы Серпухов Учителя
23 августа 2024, 11:17
Еще 133 участка и помещения выставили на торги в Подмосковье за неделю
Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ
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С 12 по 16 августа Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги еще 133 лота. Среди них 93 земельных участка в аренду и 30 наделов на продажу.

В Зарайске можно взять в аренду земельный участок для ЛПХ, площадью 20 соток. Он находится в деревне Чернево на улице Лесной.

В Лыткарине продается нежилое помещение на цокольном этаже жилого дома площадью 166,9 квадратных метра. Начальная цена составляет 7,62 миллиона рублей.

В Богородском округе предлагается в аренду земельный участок под склад площадью 127,9 сотки. Он находится в городе Старая Купавна на Дорожной улице. Начальная цена - 3,024 миллиона рублей в год.

Все предложения можно найти на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

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Недвижимость
23 августа 2024, 10:56
Аварийный дом снесли во 2-м Декабрьском переулке в Ногинске
Мособлархитектура
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В Московской области продолжается работа по ликвидации недостроенных, самовольных и аварийных зданий. Один такой объект выявили в Ногинске на 2-м Декабрьском переулке. Это оказался бывший жилой дом № 3А.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко сообщил, что двухэтажное здание 1958 года постройки, общей площадью около 430 квадратных метров, располагалось рядом с жилыми домами. Его признали аварийным, а жителей восьми квартир расселили.

После этого здание пустовало и разрушалось. Через портал «Добродел» жители обращались с просьбой снести его. В июле текущего года дом ликвидировали.

Всего в Богородском округе выявлено 274 проблемных объекта. На данный момент снесено, достроено или приведено в порядок 175 из них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом этапе расселения аварийного жилья. Округа приступят к расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года.

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Богородский Аварийное жилье
23 августа 2024, 10:27
Технопарк «Кванториум» откроют в Инженерной школе в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Технопарк «Кванториум» в Инженерной школе Дмитрова станет пространством для развития детей в возрасте от шести до 17 лет. Школьники округа смогут изучать там научно-исследовательские и инженерно-технические направления.

Для нового технопарка закупили высокотехнологичное оборудование. Преподавать в «Кванториуме» будут победители и призеры всероссийских профессиональных и научных конкурсов и чемпионатов.

Ребятам смогут изучать там хайтек, промышленный дизайн, беспилотные авиационные системы, IT-компетенции и естественнонаучные дисциплины: физику, химию, биологию.

В технопарке дети получат начальное инженерное образование, смогут освоить проектную деятельность, теорию решения изобретательских задач и другие компетенции. Занятия в «Кванториуме» будут проходить во внеурочное время. Посещать их смогут ученики всех школ округа, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы будем опираться на опыт наших коллег и развивать это направление в Дмитрове, чтобы дать детям возможность раскрыть свой потенциал и получить качественное образование в сфере науки и технологий», - сказала начальник управления образования администрации Дмитровского городского округа Татьяна Малинникова.

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Школы Дмитров Технологии

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