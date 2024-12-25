25 декабря 2024, 17:25

Более ста детей посетили «Мастерские Деда Мороза» в Мытищах

Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Традиционная акция «Единой России» прошла в преддверии Нового года в муниципалитете. «Мастерские Деда Мороза» были организованы на базе местного отделения партии и в торговом центре «Июнь».

Участниками праздничного мероприятия стали более 100 юных жителей Мытищ, которые с удовольствием погрузились в мир творчества и веселья. Для ребят провели разнообразные мастер-классы, где они под руководством опытных мастеров своими руками изготавливали новогодние украшения, поделки и сувениры. Эти изделия станут отличным подарком близким и украшением интерьера.

«В мастерской царила атмосфера праздника и предвкушения Нового года», - рассказал руководитель фракции «Единой России» Юрий Гончарук. Это мероприятие стало прекрасной возможностью для детей и родителей интересно и полезно провести время вместе.

В завершении акции каждый ребенок получил сертификат помощника Деда Мороза и памятные подарки.

Дети Мытищи Дед Мороз
25 декабря 2024, 17:04
День двора провели у дома № 9 на Троицкой улице в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Организаторы праздника приготовили для жителей яркую и насыщенную программу. Мероприятие объединило людей разных возрастов и интересов.

Собравшиеся на Дне двора горожане с удовольствием участвовали в разнообразных конкурсах, веселых играх со Снегурочкой и зажигательных танцах. Самые юные участники праздника получили приятные подарки.

День двора у дома № 9 стал событием, которое оставило яркие воспоминания у каждого жителя. «Мы подарили взрослым и детям новогоднее настроение и возможность найти новых друзей», - отметила директор библиотечно-информационного центра Анастасия Мартынова. Она подчеркнула, что жителей одного дома можно считать большой семьей, поэтому они могут вместе с соседями замечательно устраивать такие праздники, как День двора и Новый год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Праздники Мытищи Новый год
25 декабря 2024, 17:04
Всероссийская научная конференция о праве прошла в Подмосковье
фото пресс-службы МОФ РАНХиГС
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Всероссийская конференция о праве с международным участием прошла в Московском областном филиале Президентской академии РАНХиГС. В мероприятии приняли участие представители более 20 регионов России, а также представители ближнего зарубежья и Китайской Народной республики.

«В условиях крайней нестабильности современного мира именно право выступает цементирующей основой для обеспечения жизнедеятельности людей, осуществления хозяйственной деятельности, реализации национальных интересов и международного сотрудничества. Тем не менее, право не может оставаться догмой. Меняются человеческие ценности, меняется глобальный миропорядок, национальные приоритеты», - прокомментировала заместитель директора Московского областного филиала Президентской академии Наталья Киселева.

Участники провели дебаты о конституционно-правовых аспектах организации публичной власти в России, обсудили трансформацию правозащитного механизма в условиях СВО и обеспечение прав и свобод граждан, а также затронули вопрос цифровизации права и ее последствия.

«Одной из составляющих образовательного процесса является развитие навыков научно-исследовательской работы. Поэтому для наших студентов подобные мероприятия очень полезны и интересны в плане повышениях интеллектуального и научного потенциала», - добавила декан факультета государственного управления и права Марина Гайдышева.

Спикеры и участники конференции отметили высокую эффективность подобных мероприятий для дальнейшей работы.

Образование
25 декабря 2024, 16:45
Общее родительское собрание по итоговой госаттестации прошло в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Традиционное для городского округа собрание проводилось на тему «Государственная итоговая аттестация в 2025 году». На него пришли родители учеников девятых и 11-х классов.

Сотрудники управления образования администрации Мытищ подробно объяснили, как будет проходить итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников и итоговое сочинение для 11-классников. Также родители узнали, какие изменения произошли в контрольно-измерительных материалах.

На собрании были озвучены сроки подачи апелляций и особенности итоговой аттестации для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Родители задали множество интересовавших их вопросов, на которые подробно ответили муниципальные координаторы ГИА.

Такое эффективное общение между родителями, школьниками и представителями образовательных учреждений помогает учащимся побороть страх перед итоговой аттестацией и успешно закончить этот этап образования.

ЕГЭ Мытищи Образование
25 декабря 2024, 16:23
Центр специального назначения «Витязь» в Балашихе отметил 47-летие
Пресс-служба администрации Балашихи
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В Балашихе прошло торжественное мероприятие, посвященное 47-летию Центра специального назначения «Витязь». Глава городского округа Сергей Юров вместе с Героем России и почетным жителем Московской области Сергеем Лысюком, президентом Ассоциации «Братство краповых беретов „Витязь“», наградили ветеранов подразделения за их службу и вклад в безопасность страны.

Центр специального назначения «Витязь» был основан 29 декабря 1977 года, когда министр внутренних дел СССР издал распоряжение о формировании специализированного подразделения для действий в чрезвычайных ситуациях. Это подразделение стало первым в системе внутренних войск МВД СССР.

Оно было создано на базе девятой роты третьего батальона второго полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Ф. Э. Дзержинского. В 2008 году «Витязь» преобразовали в 604-й Центр специального назначения «Витязь» после слияния с отрядом специального назначения «Русь».

В результате этого объединения Центр получил новые возможности, включая формирование подразделений по минно-подрывному делу, парашютной, альпинистской и водолазной подготовке. В 2016 году 604-й Центр «Витязь» вошел в состав Федеральной службы войск национальной гвардии. Символом бойцов «Витязя» является краповый берет, который стал знаком верности, мужества и профессионализма.

Торжественное мероприятие стало важным событием для местного сообщества, подчеркивающим значимость работы и достижений отряда «Витязь». Ветераны и действующие сотрудники продолжают нести службу, обеспечивая безопасность и защиту интересов страны.

Праздники Балашиха

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