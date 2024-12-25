Более ста детей посетили «Мастерские Деда Мороза» в Мытищах

Участниками праздничного мероприятия стали более 100 юных жителей Мытищ, которые с удовольствием погрузились в мир творчества и веселья. Для ребят провели разнообразные мастер-классы, где они под руководством опытных мастеров своими руками изготавливали новогодние украшения, поделки и сувениры. Эти изделия станут отличным подарком близким и украшением интерьера.

«В мастерской царила атмосфера праздника и предвкушения Нового года», - рассказал руководитель фракции «Единой России» Юрий Гончарук. Это мероприятие стало прекрасной возможностью для детей и родителей интересно и полезно провести время вместе.

В завершении акции каждый ребенок получил сертификат помощника Деда Мороза и памятные подарки.