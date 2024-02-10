10 февраля 2024, 10:00

Более пять тысяч человек примут участие в спортивно-патриотической акции в Красногорске

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Около пяти тысяч любителей спорта и здорового образа жизни примут участие в международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым — это модно!» Мероприятие пройдет в Красногорске 24 февраля на площади ДК «Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта Московской области.

Около пяти тысяч любителей спорта и здорового образа жизни примут участие в международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым - это модно!» Мероприятие пройдет в Красногорске 24 февраля на площади ДК «Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта Московской области.

«Мероприятие будет включать ряд „инсталляций“, направленных на пропаганду здорового образа жизни и обширную программу для участников и зрителей», - отметили в пресс-службе.

В рамках акции пройдет соревнование про кроссфиту, победителей состязаний наградят ценными призами. Также организаторы оборудуют зоны для турнира по шахматам, довоенной подготовки и соревнований по подтягиваниям и отжиманиям на брусьях.

Главным событием дня станет массовое одновременное обливание холодной водой. Организаторы мероприятия проведут телемост, благодаря которому зрители и участники мероприятия получат возможность увидеть друг друга.

Ранее в Подмосковье прошла Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант». Студенты проводили спортивно-культурные мероприятия, убирали снег и помогали пожилым людям.

Красногорск Спортсмены
09 февраля 2024, 23:48
Одинцовский отель «ПСБ Патриот» признали лучшей загородной гостиницей Подмосковья
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Отель «ПСБ Патриот» Cosmos Hotels в Одинцовском округе завоевал сразу две престижные премии в конкурсе «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области». По итогам соревнования среди отельеров загородную гостиницу признали лучшим местом для проведения свадеб, а также она оказалась на первом месте по уровню обслуживания в категориях «четыре звезды» и «пять звезд».

По словам генерального менеджера отеля Александра Полякова, открылась гостиница в 2022 году и уже добилась блестящих результатов.

«Нас отличает удобное расположение в парке „Патриот“ и разнообразная инфраструктура, которая способна соответствовать запросам как семейного отдыха, так и проведения банкетов и масштабных конференций», - рассказал Поляков.

Он пригласил жителей Подмосковья отдохнуть в гостинице и отметил, что для тех, кто предпочитает приватный отдых, в отеле есть клубный этаж с прекрасными видовыми террасами и собственным рестораном «Багратион». Здесь для гостей создадут повышенный уют и комфорт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Одинцово Туризм
09 февраля 2024, 23:23
Подольский кабельный завод закупил новое оборудование на 120 миллионов рублей
Добрынина Галина
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Кабельное предприятие Подольска обновило парк оборудования на 120 миллионов рублей. В АО «НП „Подольсккабель“ идет набор молодых сотрудников, которых сначала обучат, а некоторым предложат получить высшее техническое образование.

По словам директора компании Михаила Громова, всего на предприятии работают более 600 сотрудников, а за 80 лет существования завода уже появились трудовые династии.

«В 2023 году освоили более 120 миллионов рублей и направили эти деньги на новое оборудование. В том числе на технику для волочения, погрузчики, оборудование для центральной заводской лаборатории. Утверждаем техплан на 2024 год. Набираем дополнительный состав молодых работников, обучаем», - рассказал Громов.

Он отметил, что на предприятии ждут выпускников колледжей и вузов, а любой сотрудник может получить высшее образование по электротехнике и кабельной отрасли в институтах Владимира, Кольчугино и Перми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Заводы
09 февраля 2024, 23:09
Путешественник из Звенигорода Бочкарев полетит в Таиланд для заплыва вокруг островов
Хавива Фонина
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Путешественник из Звенигорода готовится к заплыву вокруг островов Таиланда. Спортсмен, которому исполнилось 66 лет, планирует сначала провести испытание своей марафонской байдарки на Истре.

По словам марафонца-путешественника Василия Бочкарева, он наметил для себя два маршрута: 60 километров вокруг острова Ко Куд и дистанцию в 80 километров вокруг острова Ко Чанг. Результаты спортсмен намерен зарегистрировать в Книге рекордов России.

Полетит Василий в Таиланд уже этой весной, а лодку под названием «олонка» ему делают на заказ.

«Скоро пришлют из Белоруссии готовое, сделанное специально для заплыва карбоновое весло, и тогда мой „мини-корабль“ обязательно должен пройти испытание на реке Истра», - рассказал Бочкарев.

А пока марафонец усиленно тренируется.

«Два-три раза в неделю я посещаю бассейн и во время заплыва на пять километров выполняю аэробные упражнения в воде. Подбираю для себя гимнастический комплекс таким образом, чтобы тренировать спинные, грудные мышцы, а также бицепсы, плечи и ноги. Обязательно поднимаю во время тренировок гантели, качаю пресс, люблю путешествовать пешком и стараюсь каждый день проходить не менее десяти километров», - добавил Бочкарев.

Он добавил, что иногда испытывает такой азарт во время занятий, что отжимается не менее 109 раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Пенсионеры
09 февраля 2024, 22:34
Шестибалльные пробки образовались на дорогах Подмосковья вечером 9 февраля
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Минтранс Подмосковья опубликовал информацию о дорожной обстановке в пятничный вечер, 9 февраля. Пробки — шесть баллов.

Непросто будет проехать по Ленинградскому, Новорижскому, Носовихинскому, Дмитровскому, Новорязанскому, Каширскому, Рублево-Успенскому, Волковскому, Ярославскому, Пятницкому, Калужскому и Щелковскому шоссе.

Также движение затруднено на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными и острожными, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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