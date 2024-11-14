Более миллиона заявок в кружки и секции приняли в Подмосковье с января

По словам вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой, родители могут из дома записать детей в онлайн-формате сразу на несколько занятий.

«Для удобства родителей мы полностью оцифровали запись ребенка в кружки и секции. Отмечу, что с начала года более миллиона электронных заявлений уже было подано родителями», - сказала Болатаева.

В Министерстве образования Московской области напомнили, что выбрать секцию дополнительного образования можно на сайте new.dop.mosreg.ru.